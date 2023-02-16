Как приучить кошку к дисциплине?

Научиться правильно воспитывать свою кошку - это то, что действительно важно для каждого владельца кошки

Кошки и собаки реагируют по-разному, поэтому их дрессировка одним и тем же способом не всегда срабатывает. К тому, котам необходимо подобрать правильный кошачий корм, чтобы настроить нормальное поведение. Вместо этого существует ряд различных методов дрессировки, которые можно изучить и применять на своем питомце, чтобы побудить ее к правильному поведению.



Нежелательные формы поведения кошек

Прежде чем мы узнаем, как наказывать кошку, давайте рассмотрим, какие виды нежелательного поведения могут быть у вашей кошки и почему она может так себя вести.

Царапание дома

Царапанье предметов в доме, таких как диваны и столы, – это очень распространенное поведение, которое демонстрирует ваша кошка. Они обычно делают это, чтобы пометить свою территорию или подстричь когти.

Такое поведение может быть дорогостоящим, поэтому это определенно то, чему вы хотите научить кошку.

Кусание

Кусание – это поведение, которое склонны демонстрировать многие кошки, особенно если они не были обучены. Одна из причин, по которой кошки склонны кусать своих хозяев, – это демонстрация доминирования. Если она кусает вас, но не отступает и не пытается обнять вас сразу после этого, это обычно свидетельствует о том, что она пытается показать вам, кто доминирует. Такое поведение особенно нежелательно и может повлиять на ваши отношения.

Еще одна причина, по которой кошка может вас укусить, – это то, что она думает, что просто играет. Как и многие другие животные, иногда могут играть грубо и не намеренно причинять вам вред. Однако это не означает, что укусы не причиняют боли, поэтому, вероятно, это то, чего вы не хотите допускать при воспитании.

Последняя причина, по которой кошка может укусить вас, заключается в том, что она пытается с вами общаться. Если кошка дает вам небольшой укус, а затем пытается повести вас в каком-то направлении, это, вероятно, знак того, что она чего-то хочет. Это может быть голод, желание открыть дверь или попытка показать вам что-то. Важно показать, что, укусив вас таким образом, она не получит желаемого.

Приносить в дом животных

Для владельца кошки вид мертвого животного, принесенного в дом, может быть знакомым. Многие владельцы, приходя домой, встречают на полу в гостиной мертвую птицу или мелкое млекопитающее.

Кошки-матери приносят мертвых животных своим детенышам, чтобы не только обеспечить их едой, но и научить охотиться. Когда котята немного подрастут, кошки-матери приносят им живую добычу, чтобы еще больше развить охотничьи инстинкты и научить своих детенышей.

Это поведение ваш кот может перенять и у вас. Он воспринимает вас как члена своей семьи и поэтому хочет пробудить в вас охотничьи инстинкты и обучить вас.

Приучение вашей кошки к дисциплине

Существует ряд правил "за" и "против", когда речь идет о воспитании вашей кошки, ознакомьтесь с нашими советами ниже.

Когда приучать кошку к дисциплине?

При воспитании котов первым советом будет убедиться, что между вами и вашим питомцем существует крепкая любовная связь. Если у вас и вашего питомца нет хорошей связи, кошка может быть менее склонна слушать вас, что может затруднить процесс дрессировки.

Следующий совет – постарайтесь приучить кошку к дрессировке в раннем возрасте. Хотя это не всегда возможно, гораздо легче дрессировать, пока она молода, чем когда она становится старше и зацикливается на своих привычках.

Способы воспитания кошки

Самый эффективный способ поощрения хорошего поведения, чтобы вам не пришлось наказывать кошку, – это вознаграждать ее за хорошие поступки. Это вознаграждение может быть в виде небольшого лакомства, которое они могут съесть, или даже просто ваше внимание и ласка. Такое положительное подкрепление побудит кошку повторять хорошее поведение. Это особенно эффективно, когда вы пытаетесь приучить кошку пользоваться туалетом.

Использование особого, характерного тона голоса может стать эффективным способом общения с кошкой, когда вы не одобряете ее поведение. Повторяя простое слово "нет", вы можете дать понять, что она поступает неправильно. Важно, чтобы вы не повышали голос и не начинали кричать – вместо этого просто измените тон своего голоса.

Еще один способ приучить к дисциплине и дать ей понять, что она поступает неправильно, – это удалить ее из ситуации. Это может быть особенно эффективно, когда кошка пытается взять еду или залезает на столешницу. Если они демонстрируют такое поведение, а вы выводите их из комнаты, они усвоят, что в конечном итоге такое поведение, которое они демонстрируют, является неправильным.



Повторение дисциплины

При воспитании кошки одним из самых важных советов является повторение. Какой бы дисциплинарный метод вы ни использовали, важно повторять его каждый раз, когда кошка демонстрирует такое поведение. Если вы начнете буксовать и перестанете наказывать, она запутается, почему иногда вы реагируете на определенное поведение, а иногда нет.

Не следует наказывать кошку

Теперь, когда мы разобрали, как наказывать кошку, пришло время рассмотреть, чего делать не следует. Важно помнить, что при воспитании не следует проявлять жестокость по отношению к ней. Это может заставить кошку бояться вас.

Поздние наказания – это то, чего вам лучше избегать. Если, придя домой, вы обнаружите, что ваша кошка разрушила все элементы вашего дома ранее в течение дня, возможно, уже слишком поздно наказывать ее. Если прошло много времени, кошка не поймет, за что вы ее наказываете, а значит, наказание будет неэффективным.