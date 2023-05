ММДМ представляет концерт "ABBA GOLD HITS"

Звезды мюзиклов исполнят хиты шведской группы

26 мая в Доме Музыки оркестр "Русская Филармония" и звезды мюзикла "MAMMA MIA!" Наталия Быстрова и Юлия Чуракова исполнят золотые хиты группы ABBA: “Dancing Queen”, “Thank you for the music”, “Money, money”, “SOS”, “I have a dream”, “Voulez Vous”, “Super Truper”, “Mamma Mia” и другие вечные хиты мегапопулярной группы. Зрителей ждет лавина ярких, незабываемых мелодий, рождающих вдохновение, веру в мечту и оптимизм.



За работу в мюзикле "MAMMA MIA!" легендарная солистка группы ABBA Анни-Фрид Лингстад назвала Наталию Быстрову "лучшей исполнительницей главной роли этого мюзикла в мире". За блестящее исполнение роли Софи в мюзикле "MAMMA MIA!" Наталия Быстрова и Юлия Чуракова получили Национальную премию "Музыкальное сердце театра".

Наталия Быстрова получила известность, благодаря исполнению главных ролей в российских постановках мюзиклов: "Красавица и Чудовище", "Зорро", "Звуки музыки", "Русалочка", "Чикаго", "Золушка". Юлия Чуракова прославилась ролями в мюзиклах "Призрак Оперы", "Поющие под дождем", "Вестсайдская история".

Миллионы людей во всем мире любят песни группы ABBA. Знаменитый шведский квартет является одним из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Сборники этой самой известной скандинавской группы возглавляли мировые хит-парады с середины 1970-х, но и в 2000-х они остаются в плейлистах радиостанций, а их альбомы успешно продаются и сегодня. Записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 миллионов экземпляров.

Московский международный дом музыки

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

Начало в 19:00

Категория 6+