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На МАКСе впервые покажут Су-57 и Ил-112 для иностранцев

На МАКСе впервые покажут экспортные Су-57Э и Ил-112ВЭ
Фото: www.globallookpress.com
Экспортные версии станут изюминкой салона

В Жуковском, в рамках авиасалона "МАКС" впервые покажут экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ. В "Рособоронэкспорте" надеются таким образом заинтересовать потенциальных покупателей, среди которых, прежде всего, Индия, Китай и Турция.

Первый серийный Су-57 должен быть готов в концу этого года, ранее Минобороны "взвинтило" госзаказ до с 16 до 76 машин, что совершенно по-другому заставило взглянуть на машину из-за рубежа. Что касается Ил-112, то недавно в ЦАГИ завершилась сборка второго опытного самолета. Об этом сообщили в пресс-службе института. А предыдущие испытания машины окончились не без шероховатостей, в новом Иле недостатки должны были быть по идее учтены.

Остается только догадываться, какой именно Ил-112ВЭ будет представлен на авиасалоне, если всего их произведено два. Тем интереснее будет посмотреть.

С Су-57Э ситуация более очевидная, один из прототипов могли доработать до экспортной комплектации.

В "Рособоронэкспорте" подчеркивают, что оба самолета получили всю необходимую экспортную документацию и будут предложены иностранным заказчикам.

Фото: www.globallookpress.com

О том, что Су-57 готовят для экспорта, стало известно в апреле этого года. Затем в июне вице-прмьер Юрий Борисов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что продвижение "пятьдесят седьмого" за рубеж откладывается, чтобы тот не вытеснял с рынка Су-35С.

Но судя по всему, Су-57 будут продвигать на экспорт, особенно в свете последних событий. Как известно, Турция была исключена из программы F-35 и сейчас рассматривает другие варианты.

Мировая премьера "пятьдесят седьмого" может состояться в ноябре этого года на авиашоу в Дубае.

Александр ИЛЬИН
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