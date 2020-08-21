Секретное оружие: F-35 станет еще опаснее

Секретное оружие: F-35 станет еще опаснее
Фото: flickr.com/falcon_33/
В Пентагоне разрабатывают новую тактическую сеть

Говоря о вооружении, которое поможет победить в войне, чаще всего имеют в виду авиацию, ракетное оружие, флот и мощные сухопутные силы.

Однако сегодняшние реалии таковы, что без информации и максимального взаимодействия между родами войска одержать верх над технологичным противником будет просто не возможно. В XX веке это была связь, которой так не хватало Красной армии в начале Великой Отечественной войны. Сейчас все намного сложнее.

Как пишет The National Interest, в США приступили к созданию программы Joint All Domain Command and Control (JADC2), что в переводе с английского означает "Управление и контроль под общим доменом". По сути, американские военные хотят создать общую сеть для комбинирования и координации воздушных, морских и сухопутных атак.

В воздухе одним из ключевых звеньев станет истребитель F-35. На данный момент благодаря тактической сети Link 16 пилоты могут обмениваться данными с сухопутными и морскими силами. Однако JADC2 будет намного более совершенной системой. Ее суть заключается в том, чтобы объединить самолеты, корабли, танки и другую боевую технику, словно сеть компьютеров в офисе, по которым можно мгновенно обмениваться данными.

По информации NI, в данный момент разрабатываются технические стандарты и протоколы.

В ВМС уже функционирует сеть Naval Integrated Fire Control-Counter Air. В ней корабельные датчики и радары работают совместно с датчиками F-35C. Летчики и моряки помогают другу обнаруживать приближающиеся крылатые ракеты. В основном, первыми угрозу засекают пилоты, которые и предупреждают экипаж корабля.

Другая система помогает передать с самолетов координаты цели на средства ПВО. Цель JADC2 – объединить все системы в одну.

Александр ИЛЬИН

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