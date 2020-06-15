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Доктор Мясников назвал защищающие от коронавируса прививки

Врач предсказал россиянам вторую волну COVID-19

Один из самых известных телеврачей страны, доктор Александр Мясников назвал прививки, которые помогут защититься от коронавируса, информируют Nation News. 

Специалист объяснил, что вторая волна заболевания накроет нашу страну в октябре – ноябре 2020 года. По его мнению, вводить карантин уже не будут, так как и у властей, и у обычных граждан достаточно времени на подготовку к борьбе с инфекцией. 

Для того, чтобы снизить риски заражения коронавирусом, считает Мясников, нужно стараться укреплять иммунитет: правильно питаться, заниматься спортом, поставить прививки от сезонных заболеваний – гриппа и пневмококка. Кроме того, стоит отказаться от вредных привычек, пишет "ФедералПресс"

Ранее "Утро.ру" сообщило, что доктор Мясников резко высказался в адрес Михаила Ефремова. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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