Врач предсказал россиянам вторую волну COVID-19

Один из самых известных телеврачей страны, доктор Александр Мясников назвал прививки, которые помогут защититься от коронавируса, информируют Nation News.

Специалист объяснил, что вторая волна заболевания накроет нашу страну в октябре – ноябре 2020 года. По его мнению, вводить карантин уже не будут, так как и у властей, и у обычных граждан достаточно времени на подготовку к борьбе с инфекцией.

Для того, чтобы снизить риски заражения коронавирусом, считает Мясников, нужно стараться укреплять иммунитет: правильно питаться, заниматься спортом, поставить прививки от сезонных заболеваний – гриппа и пневмококка. Кроме того, стоит отказаться от вредных привычек, пишет "ФедералПресс".

Ранее "Утро.ру" сообщило, что доктор Мясников резко высказался в адрес Михаила Ефремова.