Найден способ лечения глухоты

В США успешно разрабатывают варианты борьбы с болезнями, изменяя геном

Почти половина случаев потери слуха вызвана дефектами на генетическом уровне. Американские ученые научились редактировать геном мышей - носителей гена, ответственного за глухоту. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

С помощью инъекций of Cas9-RNA-липидного комплекса исследователи разработали потенциальную стратегию для лечения генетически обусловленных проблем со слухом.

Кроме того, изменение генома Cas9 поможет бороться и с другими тяжелыми наследственными болезнями. Так, ученые существенно продвинулись в попытке справиться с болезнью Лу Герига - она также известна как боковой амиотрофический склероз, или БАС. Именно этим недугом страдает известный ученый Стивен Хокинг. По мнению исследователей, БАС вызывают мутации в определенных генах. Из-за болезни происходит деградация двигательных нейронов, а затем и мышечной ткани. В конце концов человек просто не может больше дышать и погибает.

Эксперименты ученых Университета Беркли в Калифорнии показали, что мыши, у которых с помощью особых белков были заменены неисправные участки генов, прожили дольше грызунов из контрольной группы, сообщает owane.ws. К примеру, если в среднем больная мышь жила 4 месяца, то грызун с подправленными генами - 5. Вскрытие показало, что в спинном мозге подопытных грызунов выжили только те нейроны, в которых гены были заменены.