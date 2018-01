До ядерного катаклизма осталось 2 минуты

Мир стоит на пороге своего конца

Символический хронометр Судного дня перевели на 30 секунд вперед. Об этом на пресс-конференции сообщили представители американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists.

Часы впервые появились в 1947 году. Они предупреждают человечество о грозящем ядерном конце. В последний раз так близко к полуночи они подходили только в 1953 году. Тогда на территории Семипалатинского полигона в СССР прошли испытания водородной бомбы.

Теперь хронометр показывает 23:58, то есть планета находится от атомного катаклизма всего в двух минутах, передает РИА "Новости".

"В течение прошлого года мы видели, как все ядерные державы вкладывали средства в развитие своих ядерных арсеналов", - отметили представители журнала.

На перевод стрелок повлияло растущее напряжение на Корейском полуострове, где КНДР постоянно проводит ракетные и ядерные испытания. В ответ на это США наращивает мощь своего смертоносного вооружения.

При этом Россия и США впервые за долгое время не ведут переговоров по контролю боеголовок. Член совета директоров "Бюллетеня ученых-атомщиков" Шерон Скуассони считает, что в скором времени мир вновь погрузится в гонку ядерных вооружений.

К сожалению, за последние несколько лет часы идут только вперед. Самым "холодным периодом" считается 1991 г., тогда стрелки указывали всего на 23:43.