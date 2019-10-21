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В США сравнили МиГ-25 с фургоном

В США сравнили МиГ-25 с фургоном
Фото: commons.wikimedia.org/Fedor Leukhin (CC BY-SA 2.0)
Перехватчик незаслуженно обозвали старым "Кадиллаком"

Российские боевые самолеты не дают покоя западным изданиям. На этот раз в центре внимания американского журнала We Are The Mighty оказался быстрейший на планете истребитель МиГ-25.

Авторы издания бесцеремонно сравнили его с фургоном и "Кадиллаком Ле Барон", а все из-за планера разработки 60-х годов, который смотрится не так изящно, как у МиГ-29, не говоря уже о F-35, F-22 или Су-57.

По версии журнала, у российских конструкторов не было технологий, которые позволили бы создать такой легкий планер, как у его соперника SR-71. Поэтому они сделали двигатели настолько мощными, что те смогли разогнать машину из сплава никеля и стали до огромных скоростей. Самолет изрядно напугал США и страны НАТО, – цитирует журнал "Вечерняя Москва".

Затем, как известно, в Пентагоне отказались от сверхзвукового бомбардировщика "Валькирии", и МиГ-25 просто не за кем стало гоняться. А когда пилот-перебежчик Виктор Беленко угнал в Японию МиГ-25П, американцы выяснили, что у перехватчика нет радиолокационной системы для стрельбы вниз. "Двадцать пятому" приходилось спускаться вниз, чтобы атаковать другие самолеты, так как летчик лишал себя одного из главных преимуществ – запредельного потолка.

Фото: commons.wikimedia.org/Александр Бельтюков (CC BY-SA 3.0)Кроме того, МиГ-25 не был маневренным. По мнению We Are The Mighty, летчику было трудно увернуться от ракет и выиграть бой даже у F-4 "Фантом".

Справедливости ради стоит отметить, что выигрывать воздушные схватки на МиГ-25 удавалось, и не раз. Перехватчик, действительно, не очень маневренный, однако, благодаря огромной скорости, он мог атаковать и быстро уйти на форсаже. Догнать его было уже практически невозможно.

Самолет создавался не для воздушных боев, а для конкретной задачи – противостоять "Валькирии" и SR-71. И сравнивать его с многоцелевыми истребителями, тем более современными, абсолютно неправильно.

Как напоминает URA.RU, в июне воздушно-космические силы России получили два новых истребителя МиГ-35. В перспективе, они могут заменить весь авиапарк МиГ-29. 

Александр ИЛЬИН
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