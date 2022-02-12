Этим знакам зодиака следует остерегаться 14 февраля

Этим знакам зодиака следует остерегаться 14 февраля
Фото: pixabay.com
Есть риск провести День святого Валентина в слезах

14 февраля традиционно отмечается день всех влюбленных, однако не для всех это будет праздником. Представители трех знаков зодиака могут провести этот день в одиночку в слезах, ведь есть риск поссориться со своим любимым человеком и даже остаться одному. 

Одним из этих знаков является Рак. Представители этого знака всегда стараются убить двух зайцев сразу и совместить карьеру и личную жизнь, однако 14 февраля лучше так не делать. Проведите этот день с любимым человеком – внимание от вас станет для него лучшим подарком. Одиноким Ракам звезды советуют не кидаться в омут с головой и не бежать за первым попавшимся вариантом. Лучше всего провести этот день с собой. 

Другой знак, который находится в зоне риска, Скорпион. Из-за нежелания говорить о претензиях к партнеру могут возникнуть конфликты. По этой причине Скорпионам лучше на время забыть про гордость и придумать романтичный сюрприз для своей второй половины. День, проведенный вместе, пойдет на пользу отношениям и поможет побороть имеющиеся изъяны. Одиноким представителям этого знака предоставится шанс встретиться с бывшими, однако Скорпионам следует тщательно подумать, нужно ли им это. 

Последний знак, для которого 14 февраля пройдет тяжело, это Козерог. Весь день будет напряженным, поэтому в первой половине им следует провести наедине с собой. Желательно сходить на шоппинг или спа-процедуры. После отдыха уже можно будет спокойно встретиться со второй половиной и не опасаться ссор и конфликтов. 

Марина ДИАНОВА
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