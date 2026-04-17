Юмористу Элдосу Алмазову диагностировали рак кости

Звезде нужно сложное лечение

У 28-летнего комика Элдоса Алмазова врачи обнаружили агрессивную форму онкологического заболевания, о чем он сам рассказал в своем Telegram-канале. Для молодого артиста эта новость стала настоящим ударом.

Речь идет об остеосаркоме – тяжелом виде рака кости, который развивается стремительно и рано дает метастазы. Это заболевание сложно поддается лечению, в том числе плохо реагирует на лучевую терапию.

После постановки диагноза артист начал собирать средства на лечение через социальные сети. На данный момент ему уже удалось получить более 800 тысяч рублей от неравнодушных людей.

Комик сообщил, что ему срочно необходимо пройти курс химиотерапии, сделать биопсию и перенести операцию на левую ногу – все это требует значительных финансовых затрат и он будет благодарен за любую помощь.

Артист признался, что сначала не придал значения тревожным симптомам. В течение месяца его беспокоила боль в ноге, но он считал, что это последствие травмы или защемления нерва.

Он отметил, что надеялся на улучшение, пробовал использовать мази и принимать лекарства, из-за чего боль на время отступала, но затем состояние ухудшилось настолько, что стало трудно ходить, и только после этого он решил обратиться к врачам.

Элдос Алмазов получил известность после участия в шестом сезоне шоу "Открытый микрофон" на телеканале ТНТ. В своих выступлениях он часто шутит о своей внешности и росте. В детстве у него диагностировали гипофизарный нанизм – заболевание, связанное с нарушением выработки гормона роста. К окончанию школы его рост составлял 112 сантиметров, а во взрослом возрасте достиг 130 сантиметров.

