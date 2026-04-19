Бабкина назвала самый эффективный способ избавления от лишнего веса

Звезде удалось сбросить десятки килограммов

Популярная российская исполнительница Надежда Бабкина уже много лет придерживается определенного режима питания, который помогает ей сохранять стабильный вес и не набирать лишние килограммы.

Звезда рассказала, что во время карантина решила попробовать популярную систему питания "8 на 16". Она объяснила, что суть метода заключается в ограничении времени приема пищи: в течение восьми часов можно есть любые любимые продукты, а затем на шестнадцать часов нужно полностью отказаться от еды, оставив только напитки без добавок.

Как оказалось, такой подход в свое время помог знаменитости сильно похудеть – речь идет примерно о двадцати килограммах лишнего веса.

При этом звезда подчеркнула, что перед тем как переходить на подобную диету, важно проконсультироваться с медиками, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем.