Бабкина назвала самый эффективный способ избавления от лишнего веса

Надежда Бабкина. Фото: АГН "Москва"
Звезде удалось сбросить десятки килограммов

Популярная российская исполнительница Надежда Бабкина уже много лет придерживается определенного режима питания, который помогает ей сохранять стабильный вес и не набирать лишние килограммы.

Звезда рассказала, что во время карантина решила попробовать популярную систему питания "8 на 16". Она объяснила, что суть метода заключается в ограничении времени приема пищи: в течение восьми часов можно есть любые любимые продукты, а затем на шестнадцать часов нужно полностью отказаться от еды, оставив только напитки без добавок.

Как оказалось, такой подход в свое время помог знаменитости сильно похудеть – речь идет примерно о двадцати килограммах лишнего веса.

При этом звезда подчеркнула, что перед тем как переходить на подобную диету, важно проконсультироваться с медиками, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник
По теме

Перехват над Балтикой: французские истребители приблизились к российским Су-30СМ

Инцидент произошел после того, как Париж приступил к воздушному патрулированию в рамках миссии НАТО

"Космическая медуза": в Финляндии подняли тревогу из-за запуска "Союза" с космодрома

Местные жители ударились в панику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей