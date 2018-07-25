Экипажи пристрелялись в Алабино

В подмосковном Алабино прошли пристрелку экипажи танкового биатлона. Всего пять снарядов на машину и проверка пулемета. Для многих участников, особенно дебютантов, например, вьетнамцев, танкистов из ЮАР, Мьянмы и сирийцев, это, по сути, единственный шанс подготовиться в условиях, максимально приближенных к тем, которые будут на биатлоне.

Сирийцы – сплошь ветераны войны. Как рассказал капитан команды полковник Мухаммед Татья, все экипажи принимали участие в боевых действиях в течение семи лет и, в отличие от большинства участников биатлона, могут сравнить военную игру с реальным танковым сражением.

По словам Татья, игра действительно похожа на бой, так как стрельба ведется с разных позиций – с ходу, с места, все как на войне. Конечно, танкистам спокойнее, так как ПТУР в бок никто не ожидает, однако волнение от желания показать хороший результат тоже не маленькое плюс адреналин. Болеть будут за своих, а затем за российских друзей. Не секрет, что военные советники ВС РВ плотно работают с сирийскими военнослужащими, в том числе танкистами. Т-90, Т-72Б3 давно опробованы на Ближнем Востоке. А боевой опыт используется в российских войсках.

Но на биатлоне они соперники. Больше всего сирийским танкистам пришлось попотеть над упражнением "Брод". Дело в том, что в Сирии танкисты с такими препятствиями не встречались – природа другая. Но говорят, что уже освоились.



Китайцы традиционно привезли на биатлон танки собственного производства Т-96. А вот индийцы после прошлогоднего провала на своих экспортных Т-90С, которых они загнали как лошадей, пересели на Т-72Б3. Аналогичные танки привезли с собой белорусы. Как заявил руководитель белорусской делегации генерал-майор Андрей Некрашевич, "дома и стены помогают", поэтому танкисты взяли с собой хотя бы часть Республики – "бронированные стены".

Самая большая большая ответственность лежит на хозяевах турнира, от которых, разумеется, ждут только победы. Хотя военные РФ всячески демонстрируют уважение к противнику, заявляя, что все участники метят в победители.



Претенденты в сборную России проходили жесточайший отбор в ходе похожих соревнований, проводившихся сначала на уровне батальона, затем бригады, армии, округа.

"Финальным был этап в Дальневосточном общевойсковом командном училище. Сильнейшие экипажи прибыли на полигон Головеньки 4-й танковой дивизии, где были отобраны лучшие из лучших – всего четыре экипажа", – пояснил главный судья соревнований генерал-майор Роман Бинюков. Он добавил, что болеть будет за всех. А зрителей призвал болеть за Россию.

Интересно, что российские экипажи каждый год новые. В отличие, скажем, от белорусских, где существует определенный костяк. Опытные танкисты делятся опытом с более молодыми, в том числе срочниками. Военные РФ, видимо, стараются подготовить как можно больше первоклассных танкистов. Можно ли считать такую текучку своеобразной форой – вопрос сложный, так как и всероссийские танковые соревнования проходят на очень достойном уровне, и абы кто в сборную не попадает.



В этом году трасса осталась такой же. Однако есть нововведения. Например, по просьбе участников, не согласных с результатами прошлогодних соревнований, установили системы видеоконтроля. И теперь судья при возникновении спорной ситуации, как на чемпионате мира по футболу, отправится к видеоэкрану. Чтобы все было по-честному.

Индивидуальная гонка стартует 28 июля, 12 лучших команд выявят сильнейших в эстафете. А в финале 11 августа сойдутся четыре лучших экипажа. В прошлом году первое место взяла Россия, второе Казахстан, третье Китай и четвертое Беларусь. Как будет в этом году – посмотрим.