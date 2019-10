Навели поклеп: американцы зря поиздевались над МиГ-25

Перехватчик стал настоящим прорывом для своего времени, а затем его заменил МиГ-31

Военный эксперт Олег Пономаренко нашел очень странным заявление американского журнала We Are The Mighty о том, что МиГ-25 бесполезный и неуклюжий истребитель, похожий на фургон.

По его словам, скорость и высота для авиаконструкторов была и остается в приоритете, и каждая последующая разработка должна превосходить предыдущую по этим и другим показателям. Иначе это будет противоречить логике развития техники. Зачем бы тогда сами американцы создали F-22, способного поддерживать сверхзвуковую скорость без использования форсажа?

"Не все средства ПВО региональных стран были способны достать наш МиГ-25. Поэтому выводы американского издания некорректны. Они выдернули отдельные аспекты, не рассмотрев все в комплексе", – сказал Пономаренко в интервью РИА "ФАН".

Эксперт также выразил недоумение, почему американцы "заклевали" МиГ-25, когда он практически сошел со сцены, и его заменил МиГ-31, по сути другая машина.