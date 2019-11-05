"Фуд Сити" Года Семеновича Нисанова и Зараха Бинсионовича Илиева стал площадкой проведения международного фестиваля грузовых автомобилей TRUCKFEST-2019

Владельцы "Киевской площади" – бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев – не устают предлагать универсальные решения для качественного проведения досуга жителей мегаполиса. На этот раз они помогли организовать на территории ОРПЦ "Фуд Сити" драйвовый международный фестиваль грузового транспорта TRUCKFEST-2019.

Если к рыбе, мясу, овощам и фруктам в крупнейшем и на данный момент единственном отечественном агрокластере "Фуд Сити" посетители привыкли, то встретить там продукцию таких производителей как Rolf, Hyundai, "КамАЗ", "ГАЗ", Omnicom и прочих они вряд ли ожидали. К продовольственному центру подтянулись колонны грузового транспорта, а вместе с ними солидные делегации представителей сообществ дальнобойщиков, транспортных компаний и специалистов из смежных отраслей.

Движение по пути развития

Фестиваль TRUCKFEST-2019 хоть и молодой, но уже получил признание как в среде профессионалов, так и у малосведущей в теме большегрузов публики. Сочетание в программе деловых мероприятий и развлекательных шоу делает его привлекательным для каждого посетителя. В этот раз организаторы подготовили для гостей зрелищную выставку эксклюзивных грузовиков, музыкальный концерт, многочисленные конкурсы, спортивные соревнования и мастер-классы. Также без перерыва работали фудтраки с тематической кухней, фотозоны, детские и спортивные площадки. Представители бизнеса смогли обсудить значимые отраслевые вопросы в рамках форума, который был организован на втором этаже конференц-зала. Туда были приглашены и дальнобойщики, которые, кроме глобальных, поднимали и локальные транспортно-логистические вопросы.

После многочасовых обсуждений эксперты пришли к заключению, что вопреки медленному темпу роста экономики рынок грузовых перевозок в стране только расширяется. Именно поэтому необходимо прилагать усилия к развитию отрасли, улучшать качество предлагаемых сервисов, а также внимательнее следить за соблюдением гигиены труда. Одно из важнейших направлений – реализация федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", которая, прежде всего, положительно скажется на качестве и скорости доставки грузов.

Участники единогласно выразили надежду, что происходящее увеличение рынка не создаст в отрасли хаос, а, напротив, приведет к росту здоровой конкуренции и сделает его более цивилизованным. Теперь компаниям необходимо более ответственно проводить рекрутинг сотрудников, своевременно обновлять автопарк – благо, хороших машин сейчас представлено много.

На TRUCKFEST как раз были продемонстрированы все преимущественные достоинства высокотехнологичного транспорта. С разрешения Илиева и Нисанова огромная площадь перед комплексом "Фуд Сити" была заставлена как хорошо известными, так и совершенно новыми моделями ведущих мировых и отечественных марок грузовиков. Дистрибьюторы малолитражной техники – ISUZU, Hyundai Truck and Bus Rus и другие – предоставили возможность оценить ходовые качества машин на тест-драйвах. Желающих было очень много.

Кроме того, свои стенды были у грузовых сервисов, производителей тягачей, спецтехники и запчастей, а также специалистов всех смежных сфер, так или иначе связанных с автомобильными грузоперевозками. И все это по соседству с продуктовым кластером.

"Фуд Сити" – город не только для еды

На самом деле выбор площадки кажется странным лишь на первый взгляд. Если разобраться, высокотехнологичный транспорт и современные логистические решения – это очень актуальные вопросы для специалистов "Фуд Сити". На сегодняшний день он является крупнейшим оптово-розничным продовольственным центром, вообще не имеющим аналогов в стране. Около трети продукции, реализуемой в торговых точках столицы и ресторанах, приезжает именно отсюда. Если представлять масштабы в цифрах, то это, к примеру:

Около 5000 компаний под одной крышей;

Годовой оборот порядка 2,8 миллионов тонн продуктов;

Территория на 130 гектарах земли;

Сотни поставщиков из всех без исключения регионов России и еще 40 стран;

2000 машиномест на основной парковке и 6000 на перехватывающей.

Кроме того, для комфорта арендаторов и оптимизации всех рабочих процессов вблизи продовольственного кластера открыт круглосуточный таможенный терминал.

Проект "Фуд Сити" оказался настолько удачным, что концепцию будут развивать дальше: в ближайшее время введут в эксплуатацию высокотехнологичный складской терминал площадью 145 тысяч квадратных метров, офисно-гостиничный комплекс, также в перспективе рассматривается строительство "Фуд Сити-2".

Опыт Нисанова и Илиева собираются перенять за рубежом: например, организацией пространства именно нашего агрокластера всерьез заинтересовались в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом после завершения TRUCKFEST-2019 заявила министр по вопросам продовольственной безопасности страны Мариам Аль-Мхейри. Чиновница сказала, что "Фуд Сити" является ярчайшим примером того, как следует собирать продукты со всей страны и создавать мощнейший хаб для осуществления поставок. Теперь они намерены договориться с российской стороной о возведении аналогичного кластера в ОАЭ, чтобы затем создать хаб для Азии и Африки.

Такой интерес закономерен. Помимо прочего, несомненным преимуществом "Фуд Сити" является многофункциональность – кроме прямого назначения его можно задействовать в проведении масштабных бизнес-форумов и развлекательных мероприятий, в том числе требующих размещения габаритных объектов. Несомненно, толк в многофункциональном использовании своих площадок Илиев и Нисанов знают.

Безграничный потенциал

По большому счету, создание современных объектов с возможностью их разнопланового использования уже стало визитной карточкой Года Нисанова и Зараха Илиева. Практически каждый новый их проект – это универсальная площадка, одновременно предлагающая решения самых разных задач для многих сфер.

Например, проекты под брендом Radisson. Одноименная флотилия ледокольных яхт полностью перевернула представление москвичей о речных круизах, во-первых, обеспечив беспрецедентную круглогодичную навигацию, а, во-вторых, создав уникальное предложение полноценного досуга. На судах флотилии можно найти развлечение по душе: там работают рестораны, проводятся культурные и экскурсионные программы. Особенно удобно проводить на борту деловые и торжественные ивенты, переговоры с партнерами, благотворительные мероприятия. Прогулкой на яхте можно завершить, например, серьезные рабочие встречи, площадкой для которых стали бизнес-кластер отелей Radisson Славянская или Radisson Collection Hotel, Moscow. Именно Илиев и Нисанов одними из первых начали решать проблему отсутствия в городе условий для осуществления делового туризма и обеспечили создание для бизнесменов разных привлекательных вариантов.

Особенно они выручили столицу в 2018 году, когда кроме отеля класса "премиум" смогли предложить гостям мундиаля современнейшую инфраструктуру для проведения мероприятий на большое количество участников. Именно в Radisson Collection, которая кроме грандиозного ремонта получила еще существенное обновление прилегающей территории и новый Конгресс-Парк, расположилась штаб-квартира FIFA. Здесь же в разное время проводились мероприятия высочайшего мирового уровня, например, экономическая конференция "Россия-Африка", ставшая предвестником одноименного саммита в Сочи и экономический форум "Польша-Россия".

Или другой пример – мебельный торговый дом "Гранд". Кроме того, что это крупнейший в своем сегменте центр продажи мебели, он также является площадкой для организации специализированных дизайнерских выставок, проведения тематических мастер-классов.

А в торгово-развлекательном центре "Европейский", где уже расположены магазины, салоны, рестораны и кинотеатр, девелоперы регулярно организуют зрелищные мероприятия и акции. Так, в преддверии Чемпионата мира по футболу на площади перед комплексом установили музыкальный фонтан, напор воды в котором позволяет выстреливать струями воды на высоту 22 метра. Возможно, именно благодаря такому креативному подходу и использованию ресурсов площадки на максимум Нисанову и Илиеву удалось сделать "Европейский" вторым по посещаемости торговым центром во всем мире.

Возможностью многофункционального использования отличается и другой проект "Киевской площади" – гастрономический центр "ДЕПО". Расположившийся в отреставрированном здании выдающегося Миусского троллейбусного парка, фудмолл предлагает посетителям не только многочисленные варианты трапезы в десятках кафе и ресторанов, но также самый разнообразный досуг: детские игровые площадки с аниматорами, специальные мероприятия и мастер-классы, музыкальные концерты. Здесь же открыты фермерские и сувенирные лавки. Такой формат пришелся по вкусу москвичам – за день квартал посещают порядка 30 000 человек, в выходные гораздо больше.

Наглядным примером своих девелоперских проектов Год Нисанов и Зарах Илиев доказывают, что – перефразируя крылатую фразу – нужно брать от площадки все. Совершенно любой объект недвижимости можно развивать в разных направлениях и расширять рамки его номинальной специализации. Это существенно повышает эффективность работы, привлекает внимание арендаторов, деловых сообществ, организаторов мероприятий, посетителей. По этому пути развивается и "Фуд Сити", который подарил в копилку "Киевской площади" очередной успешный кейс – TRUCKFEST. Известно, что следующий фестиваль вновь пройдет здесь, на 22-м километре Калужского шоссе.

По материалам Профиля