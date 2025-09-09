Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Шведский министр здравоохранения Элизабет Ланн, получившая назначение на пост совсем недавно, рухнула на сцене во время пресс-конференции. Случившееся попало в трансляцию мероприятия.
По сообщениям местных СМИ, чиновница внезапно начала терять сознание перед публикой, когда стояла в окружении своих коллег и премьер-министра Ульфа Кристерссона. Во время падения она ударилась головой о кафедру.
После этого мероприятие пришлось срочно отменить. Официальные лица помогли Ланн прийти в себя и вынесли ее из зала. Неизвестно, получила ли министр какие-то серьезные травмы. По словам очевидцев, ее падение выглядело "очень плохо".
Вскоре чиновница вернулась в сознание и объяснила, что с ней произошло.
"Это был не совсем обычный вторник, и вот что может произойти, когда у вас падает уровень сахара в крови", – заявила она.
Элизабет Ланн официально назначили министром здравоохранения Швеции во вторник после того, как ее предшественник неожиданно ушел в отставку накануне.
Корабль киевского режима очень скоро может пойти на дно
Известный эксперт поделился оценкой сложившейся ситуации