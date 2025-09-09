Министр здравоохранения рухнула прямо на сцене: мероприятие срочно отменили

Министр здравоохранения рухнула прямо на сцене: мероприятие срочно отменили
Кадр видео
Чиновнице неожиданно стало плохо

Шведский министр здравоохранения Элизабет Ланн, получившая назначение на пост совсем недавно, рухнула на сцене во время пресс-конференции. Случившееся попало в трансляцию мероприятия.

По сообщениям местных СМИ, чиновница внезапно начала терять сознание перед публикой, когда стояла в окружении своих коллег и премьер-министра Ульфа Кристерссона. Во время падения она ударилась головой о кафедру.

После этого мероприятие пришлось срочно отменить. Официальные лица помогли Ланн прийти в себя и вынесли ее из зала. Неизвестно, получила ли министр какие-то серьезные травмы. По словам очевидцев, ее падение выглядело "очень плохо". 

Вскоре чиновница вернулась в сознание и объяснила, что с ней произошло.

"Это был не совсем обычный вторник, и вот что может произойти, когда у вас падает уровень сахара в крови", – заявила она.

Элизабет Ланн официально назначили министром здравоохранения Швеции во вторник после того, как ее предшественник неожиданно ушел в отставку накануне.

Источник: BNO News

"Готовится к концу": что произошло с Зеленским – на Западе заметили необычную деталь

Корабль киевского режима очень скоро может пойти на дно

Трамп пробил первую линию обороны Зеленского и ЕС — но дальше оказался тупик

Известный эксперт поделился оценкой сложившейся ситуации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей