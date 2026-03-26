Собянин сообщил о 41 вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Система ПВО Минобороны отразила очередной массовый налет вражеских БПЛА на российскую столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем канале в мессенджере МАХ глава города в течение всей ночи и утра 26 марта информировал москвичей о ликвидации силами ПВО боевых дронов на подлете к Москве. В общей сложности за несколько часов было сбито более 40 начиненных взрывчаткой дронов.

К месту падения обломков незамедлительно выезжают специалисты экстренных служб. На текущий момент известно об одном пострадавшем: в селе Кленово из-за атаки беспилотника загорелся частный жилой дом. Пострадавшему оказана помощь. 

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей