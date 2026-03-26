Собянин сообщил о 41 вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Система ПВО Минобороны отразила очередной массовый налет вражеских БПЛА на российскую столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем канале в мессенджере МАХ глава города в течение всей ночи и утра 26 марта информировал москвичей о ликвидации силами ПВО боевых дронов на подлете к Москве. В общей сложности за несколько часов было сбито более 40 начиненных взрывчаткой дронов.

К месту падения обломков незамедлительно выезжают специалисты экстренных служб. На текущий момент известно об одном пострадавшем: в селе Кленово из-за атаки беспилотника загорелся частный жилой дом. Пострадавшему оказана помощь.