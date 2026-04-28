Собянин выразил соболезнования семьям погибших в пожаре на севере Москвы

На месте трагедии работают медики и экстренные службы

Пострадавшим в пожаре на севере Москвы оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

В своем канале в мессенджере "Макс" он рассказал, что во вторник, 28 апреля, на одной из частных строек в районе Аэропорт на севере Москвы возник пожар. К сожалению, есть жертвы: по предварительным данным, в результате ЧП погибли семь человек, еще несколько пострадало.

Мэр выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что с получившими травмы работают врачи.

Причины возгорания определит следствие, правоохранительные службы уже собирают данные.