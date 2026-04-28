Собянин выразил соболезнования семьям погибших в пожаре на севере Москвы

Фото: АГН Москва
На месте трагедии работают медики и экстренные службы

Пострадавшим в пожаре на севере Москвы оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

В своем канале в мессенджере "Макс" он рассказал, что во вторник, 28 апреля, на одной из частных строек в районе Аэропорт на севере Москвы возник пожар. К сожалению, есть жертвы: по предварительным данным, в результате ЧП погибли семь человек, еще несколько пострадало.

Мэр выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что с получившими травмы работают врачи.

Причины возгорания определит следствие, правоохранительные службы уже собирают данные.

Источник: Канал С.Собянина в Максе ✓ Надежный источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей