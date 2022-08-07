Скончались еще 44 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации в стране на 7 августа. От последствий, вызванных инфекцией, скончались 44человека, выздоровели 8 729, заразились 20 303 россиянина.

Первое место среди городов по РФ занимает Москва с 6110 случаями, далее следую Петербург и Московская область с 2410 и 1880 случаями соответственно.

С начала пандемии в стране выявили 18 712 699 случаев, скончался 382 741, выздоровели 18 039 355.