Заболеваемость в стране деержится на высоком уровне

Суточный прирост больных коронавирусом в России, по данным на 29 августа, составил 39 658. Было госпитализировано 1 988 человек, выздоровели еще 24 890 граждан, а 77 скончались. Об этом сообщает Оперштаб по ковиду в стране.

Больше всего заражений за сутки зафиксировано в Москве – 5 157 случаев. Еще 1 804 обнаружили в Подмосковье. Количество больных в Санкт-Петербурге возросло на 3 842.

Всего в России выявили 19 445 581 случай заражения COVID-19 за все время пандемии. От последствий болезни погибли 384 160 граждан, а 18 520 851 удалось выздороветь.

Как сообщает телеканал "360", с 1 сентября учащимся и учителям школ будут измерять температуру тела перед уроками. Мера будет принята для противодействия распространению коронавирусной инфекции.