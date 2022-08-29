Статистика по коронавирусу в России на 29 августа

Статистика по коронавирусу в России на 29 августа
Фото: unsplash.com
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Заболеваемость в стране деержится на высоком уровне

Суточный прирост больных коронавирусом в России, по данным на 29 августа, составил 39 658. Было госпитализировано 1 988 человек, выздоровели еще 24 890 граждан, а 77 скончались. Об этом сообщает Оперштаб по ковиду в стране. 

Больше всего заражений за сутки зафиксировано в Москве – 5 157 случаев. Еще 1 804 обнаружили в Подмосковье. Количество больных в Санкт-Петербурге возросло на 3 842. 

Всего в России выявили 19 445 581 случай заражения COVID-19 за все время пандемии. От последствий болезни погибли 384 160 граждан, а 18 520 851 удалось выздороветь. 

Как сообщает телеканал "360", с 1 сентября учащимся и учителям школ будут измерять температуру тела перед уроками. Мера будет принята для противодействия распространению коронавирусной инфекции. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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