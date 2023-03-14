Статистика по коронавирусу в России на 14 марта

Статистика по коронавирусу в России на 14 марта
Фото: www.unsplash.com
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Инфекция пока не повержена

Положение дел на коронавирусном фронте оставляет желать лучшего. В целом, ситуация перестала быть критической, однако коварная инфекция не хочет покидать нашу страну. Известно, что за вчерашний день в России заболели еще 9 526 человек.

По отчету, полученному от столичных медиков, в Москве число новых инфицированных составило 1 411 человек. Петербургские медики сообщили о выявлении еще 1 137 пациентов с COVID-19. В Воронежской области соответствующий показатель составил 475 человек.

Также известно, что полностью выздоровели от инфекции 12 406 россиян. К сожалению, 44 зараженных умерли.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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