Афиша мероприятий на апрель-2026: выставки, спектакли и концерты

ТЕАТР

Мюзикл "Гладиатор"

Пожалуй, самая громкая премьера нынешнего театрального сезона. Мюзикл переносит зрителей в Древний Рим – в те времена, где жажда свободы противостоит тирании. На сцене разворачивается трагическая история полководца, любимца императора, который становится жертвой предательства. За режиссуру мюзикла отвечает Рамзила Минибаев, а идею разработали Константин Скрипалев и Анна Скрипалева в сотрудничестве с Петром Елфимовым и Вадимом Лановым, которые написали музыку и тексты. Анна Скрипалева также является автором либретто.

Где : "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда : 26 апреля в 20:00

Категория 16+

Спектакль "Добрый барин"

Знакомое произведение предстает в неожиданной интерпретации: режиссерское видение вдохнуло в пьесу свежие краски, сохранив при этом всё очарование оригинальной драматургии. В спектакле занят блистательный актерский состав – Павел Трубинер, Николай Добрынин, Илья Бледный, Григорий Сиятвинда, Вадим Андреев, Софья Зайка и другие.

Где : "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда : 16 апреля в 19:00

Категория 12+

Шоу-мюзикл "Путь огня и воды"

В КЗ "Измайлово" 18 апреля пройдет шоу "Путь огня и воды". Это музыкально-танцевальное шоу-мюзикл с элементами комедии, построенное на слиянии культур России и Китая. Сюжет основан на знаменитых русских сказках и легендах древнего Китая: Алёнушка, Иванушка, китайский император и его дочь вместе с великим художником Ма Ляном борются со всемирным злом – страшной Дай Цзы. Им помогают Илья Муромец, Дух Леса Сен-Лин и Великая знахарка Фэн Хуан. В шоу используется как знаменитый народный музыкальный материал, связывающий культуры двух стран, так и авторские музыкальные композиции и вокальные номера.

Где : Концертный зал "Измайлово"

Когда : 18 апреля в 19:00

Категория 12+

Спектакль "Шикарная свадьба"

Утро. В старинном загородном отеле идут приготовления к свадьбе. Все – как по плану: белая фата, цветы и шампанское. Но всего за несколько часов до церемонии жених просыпается в чужой комнате и не один. Так рушится тщательно выстроенная идиллия, и идеальный день превращается в водоворот нелепостей и веселья. Это история про обычных людей, которые столкнулись с трудностями – но любовь и искренность все равно победили. "Шикарная свадьба" – история, в которой всё идёт "не так", но заканчивается именно так, как нужно.

Где : Ресторан "Разгон" (проспект Мира, 119, стр. 54)

Когда : 11 и 25 апреля в 19:30

Категория 12+

Спектакль "Актриса"

Мария Аронова – актриса, чьи кинороли увенчаны множеством наград, включая престижную премию "Орел", но истинная ее стихия – это все-таки театральная сцена. Именно здесь, в живом обмене энергией со зрителем, Аронова раскрывается полностью, демонстрируя мастерство, которое не всегда удается передать через экран. Это история о любви и ненависти, предательстве и верности, радости и горечи – вечных темах, переживаемых в остром и завораживающем закулисном диалоге.

Где : "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда : 21 апреля в 19:00

Категория 16+

"Без Есенина"

Спектакль о Есенине, которого на сцене нет, но чье дыхание скользит по комнате. Ялта, гостиничный номер. На сцене трое – танцовщица Айседора Дункан, ее приемная дочь Ирма и муж Ирмы Илья Шнейдер. Между ними висит ожидание невидимого четвертого. Есенин где‑то рядом, как тень у шторы или незаконченная строка – он в паузах, в взглядах и в пустых стульях, но не там, где его так остро хотели бы видеть.

Где : ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда : 25 апреля, 19:00

Категория 18+

Спектакль "Москва-Петушки"

Спектакль "Москва-Петушки" – это путь по закоулкам сознания думающего человека, который зрительно представляется то электричкой, то порталом между миром живых и миром божественным в сценографии Виктора Малышева. В роли Венички – Иван Добронравов. Актеры Григорий Данцигер, Галина Кашковская, Михаил Крылов, Анатолий Анциферов и другие воплотят всех трагических и комических персонажей поэмы, которых по жизненной дороге в условные Петушки встречает главный герой – альтер-эго гениального русского писателя Венедикта Ерофеева.

Где : ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда : 24 апреля, 20:00

Категория 18+

КОНЦЕРТЫ

Рок-мистерия "Исида"

"Исида" – иммерсивная рок-мистерия, живой портал во вселенную забытых миров древности. Единственное в мире шоу, где звучит подлинная обрядовая музыка 6 культур мира – от Африки до Латинской Америки. Мощный рок, гипнотические электронные биты, эпический сюжет, мифические образы, песни на 8 языках, экстатические танцы и гигантские проекции. Зрители смогут не только смотреть, а полностью погрузиться в легенду, петь и танцевать. Создатели шоу – Карина Ла Дульсе, Александр Куинджи и Театр "Антарес".

Где : TAU (Рязанский проспект, 8А с10)

Когда : 26 апреля, 20:00

Категория 12+

Концерт "Хиты мировых мюзиклов"

Двенадцать мюзиклов, завоевавших весь мир: "Призрак оперы", "Кабаре", "Кошки", "Чикаго", "Mamma Mia", "Шахматы", "Нотр-Дам де Пари", "Ромео и Джульетта", "Король лев", "Привидение", "Красавица и Чудовище", "Зорро". В исполнении звездных артистов: Наталия Быстрова, Юлия Чуракова, Эдвард Хачарян, Дмитрий Ермак и специальный гость – Арсен Мукенди.

Где : ММДМ (Космодамианская наб., 52, стр. 8)

Когда : 16 апреля, 19:00

Категория 6+

Концерт "Релакс в большом городе"

В сумасшедшем ритме большого города, в суете и нескончаемых стрессах иногда хочется остановиться и попасть на островок безмятежного покоя, где можно насладиться превосходной расслабляющей музыкой и получить заряд позитивной энергии. Репертуар музыкальных произведений специально проработан так, чтобы зрители на этом необычном концерте полностью расслабились и затем возродились с новыми силами и позитивной энергией: "Адажио" Альбинони, Вальс Шопена, "Лебедь" Сен-Санса, "Summertime" Гершвина, "Серенада лунного света" Глена Миллера, а также лирические дуэты из репертуара Андреа Бочелли и Селин Дион в исполнении блистательных солистов Дарьи Зыковой и Сергея Писарева.

Где : ММДМ (Космодамианская наб., 52, стр. 8)

Когда : 9 апреля, 19:00

