Финтех-корпорация Freedom Holding Corp. Тимура Турлова разворачивает свою экосистему по всему миру

Freedom Holding Corp. планомерно движется к модели экосистемы. Корпорация развивается в направлении синергии различных сервисов – от биржевой торговли до заказа авиабилетов – под единой "оболочкой" вокруг банковского ядра. Концепция реализуется через развитие платформы Freedom SuperApp, "зашитой" в пользовательское мобильное приложение, которое уже стало одним из самых часто скачиваемых в 2025 году в Казахстане. В планах – экспансия экосистемы на рынки других стран, в том числе США и Западной Европы. 

Основная линия текущей стратегии холдинга – формирование для клиентов Freedom Holding единой бесшовной цифровой среды, объединяющей множество сервисных "подпространств". Обеспечить ее бесперебойную работу и масштабирование способен только комплексный подход к бизнесу, включающий одновременное развитие и интеграцию различных отраслевых и территориальных направлений.

Freedom Holding Corp. идет по этому пути, постепенно отказываясь от бизнес-модели, в которой долгие годы доминировал акцент на брокерских сервисах. Это было связано с происхождением компании – в 2008 г. она создавалась тогда еще студентом Тимуром Турловым именно как классический финансовый посредник. Ее конкурентным преимуществом стала ориентация на розничного клиента и доступ к торговле ценными бумагами на американском рынке.

В 2010 г. у компании было уже 12 филиалов, а в 2011-м она впервые вышла на рынок Казахстана, открыв в республике брокерское подразделение. В 2014 г. компания Турлова провела первичное размещение "Казахстанской компании по управлению электрическими сетями" (KEGOC), что стало первой ее крупной сделкой на территории страны.

А уже в 2015 г. впервые была сформулирована идея экосистемы Freedom. Тогда же компания начала активный процесс M&A, расширяя и технологическую, и клиентскую базы за счет покупок рыночных игроков, в том числе и в зарубежных юрисдикциях.

В США в результате поглощения одной из местных брокерских фирм был образован холдинг Freedom Holding Corp., в состав которого затем вошли все остальные компании, принадлежавшие Турлову. В 2019 г. акции Freedom Holding начали торговаться на американской бирже NASDAQ. Freedom стала первой в истории брокерской компанией из постсоветской страны, вышедшей на эту площадку. За прошедшие годы цена бумаги выросла в 10 раз – с $14,4 (цена размещения) до $141,2 (на 27 марта 2026 г.) за акцию.

В 2020 г. Freedom приобрела в Казахстане небольшой банк Kassa Nova, который был затем переименован во "Фридом Банк Казахстан". Именно он стал центром зарождающейся экосистемы – расчетным, технологическим, структурным и даже "идеологическим". Поглощения активно продолжались: интерес для Турлова представляли не только участники брокерского рынка, но и компании из других отраслей, чьи сервисы могли быть размещены под цифровой оболочкой Freedom – страховщики, игроки рынков e-commerce, e-grocery, онлайн-развлечений и др. Так начал формироваться контур будущей экосистемы.

В 2024 г. было запущено приложение Freedom SuperApp. Популярность его быстро росла в том числе и за счет встроенной системы лояльности, основанной на получении кешбэка в виде долей акций Freedom Holding Corp. Сейчас число пользователей супераппа уже превышает 5 млн. В контур Freedom SuperApp входят более десятка цифровых компаний. Планируется увеличить их число до 30.

В состав Freedom Holding Corp. с 2023 г. входят также телекоммуникационные (включая как инфраструктурные, так и сервисные) компании. Холдинг выстраивает в Казахстане собственную систему телеком-инфраструктуры, включающую магистральные оптоволоконные каналы, сети доступа и узлы связи для обеспечения сквозного покрытия.

Компания и лично Тимур Турлов инвестируют значительные средства в развитие вычислительных мощностей и центров обработки данных для создания технологической базы AI-проектов в стране. Здесь Freedom Holding Corp. сосредоточен на стратегическом партнерстве с мировыми технологическими лидерами – NVIDIA, OpenAI и др.

К 2026 г. капитализация Freedom Holding Corp. достигла $8 млрд. В холдинге работают почти 9 тыс. человек. Прямая клиентская база за прошедшие годы выросла до 7,2 млн. чел., из них 4,5 млн по состоянию на конец 2025 г. являлись клиентами "Фридом Банк Казахстан" (рост на 77% год к году). Совокупная аудитория всех компаний экосистемы холдинга превысила 11 млн пользователей. По данным отчетности за III квартал 2026-го фискального года (30 сентября – 31 декабря 2025 г.), выручка Freedom Holding составила $628,6 млн, чистая прибыль – $76,2 млн. За девять месяцев 2025 г. выручка компании достигла $1,69 млрд.

У холдинга большие амбиции по части расширения бизнеса в других юрисдикциях. Дочерние брокерские компании Freedom уже работают в 22 странах мира, включая регион Центральной Азии, Кавказа, Западной и Восточной Европы, США. В 2025 г. были открыты и новые банковские подразделения – цифровые банки в Таджикистане и Кыргызстане, а также получена лицензия на ведение банковского бизнеса в Грузии. В марте 2026 г. стало известно о покупке Freedom Holding Corp. турецкого Turkish Bank. В этой стране уже создана брокерская компания, которая будет работать под брендом Freedom Yatırım MenkulDeğerler AŞ. Freedom Holding Corp. здесь, как и в "материнском" Казахстане, делает ставку на синергию различных клиентских сервисов. "Мы идем в Турцию с нашим цифровым продуктом, нашей экосистемой, ядром которой является SuperApp", – пояснял Тимур Турлов, комментируя сделку.

В компании также не исключают возможности приобретения еще одного банка в Казахстане. В планах Freedom Holding Corp. также выход на рынки США и ЕС с продуктами Freedom SuperApp и прочное закрепление позиций экосистемы. 

