Собянин рассказал о запуске производств на территории ОЭЗ Москвы в 2026 году

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В текущем году на площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" планируют открыть 25 новых высокотехнологичных производств. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

Он рассказал, что благодаря новым предприятиям в столице появится более восьми тысяч рабочих мест. Среди новых проектов – производство современных энергосберегающих светильников, выпуск онкологических препаратов, создание оптоэлектронных устройств для высокоскоростной передачи данных, а также изготовление печатных плат и авиационных интерьеров.

"Также заработают сразу два завода по выпуску литий-ионных аккумуляторов. Они войдут в крупный и единственный в России кластер по производству электрических батарей", – написал глава города.

Кроме того, в прошлом году в Москве начал работу корпус центра фотошаблонов. Это первое в нашей стране серийное производство ключевых компонентов, необходимых для выпуска микросхем.

Источник: Канал Мэра Москвы в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

