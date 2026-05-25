Собянин рассказал о запуске производств на территории ОЭЗ Москвы в 2026 году

В текущем году на площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" планируют открыть 25 новых высокотехнологичных производств. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

Он рассказал, что благодаря новым предприятиям в столице появится более восьми тысяч рабочих мест. Среди новых проектов – производство современных энергосберегающих светильников, выпуск онкологических препаратов, создание оптоэлектронных устройств для высокоскоростной передачи данных, а также изготовление печатных плат и авиационных интерьеров.

"Также заработают сразу два завода по выпуску литий-ионных аккумуляторов. Они войдут в крупный и единственный в России кластер по производству электрических батарей", – написал глава города.

Кроме того, в прошлом году в Москве начал работу корпус центра фотошаблонов. Это первое в нашей стране серийное производство ключевых компонентов, необходимых для выпуска микросхем.