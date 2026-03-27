Вокальная атлетика: почему поп-дивы мерились октавами

Миру эстрадного вокала не чужды поистине спортивные страсти. Спортсмены соревнуются в скорости бега или высоте прыжка, а вокалисты – в широте голосового диапазона. Впрочем, даже не сами исполнители (а чаще исполнительницы), а их фанаты и продюсеры с гордостью заявляют: наша (имя подставьте сами) берет пять октав.

Но как широкой публике реагировать на такие заявления? Ведь даже тем, кто очень давно отучился в музыкальной школе или смутно разбирается в музыке, понятно, что петь в любом регистре от баса до тенора – невозможно. Так откуда же берутся заявления о певицах, способных петь в диапазоне от трех до пяти октав? И не похоже ли это на маркетинговый ход или просто неправду?

Такие разные октавы

На самом деле, когда о той или иной звезде зарубежной эстрады говорят, что она берет ноты пятой октавы, это, скорее всего, правда. Но с одной оговоркой: пятой октавы – по системе Scientific Pitch Notation (SPN), или Американской стандартной системе нотации (ее еще называют "научной нотацией"), принятой музыкальным сообществом в 1939 году. По этой системе нота "до" обозначается латинской буквой C, "ре" – D, "ми" – E, "фа"– F, "соль" – "G", "ля" – A, "си" – B. А нумерация октав обозначается арабскими цифрами от 0 до 9. Между тем, нам больше привычна октавная система, в которой самые низкие ноты находятся в субконтроктаве, а самые высокие – в пятой. Так что исполнительница, берущая ноты от С5 до B5, по нашей системе поет во второй октаве.

Чтобы высчитать реальный диапазон певицы, из верхних нот исполнительницы (например, пятой октавы по SPN) вычитают ее нижние ноты (допустим, третьей октавы по той же системе). Таким образом, получаем рабочий певческий диапазон в 2,5 октавы. Современным исполнительницам 2 или 2,5 октав вполне достаточно. Но дальше включается элемент соревнования: широкий диапазон делает голос исполнительницы уникальным.

Выше, еще выше

Говоря о голосе той или иной певицы, принято оценивать ее кумулятивный диапазон – то есть диапазон в течение всей ее певческой карьеры, — подтвержденный студийными записями или живыми концертными выступлениями.

Еще не так давно главную "битву диапазонов" вели продюсеры исполнительниц с уникальными голосами – Уитни Хьюстон и Мэрайи Кэри.

Уитни Хьюстон ворвалась в мировой шоу-бизнес в середине 80-х – и сразу стало ясно, что уровня ее вокала не достичь никому. Диапазон певицы составлял более 3-х октав: от B2 ("си" большой октавы в песне "I didn't know my own strength") до С6 ("до" 3-й октавы в песне "I wanna dance with somebody (who loves me)". Но дело не только в нем: у Уитни Хьюстон был невероятно красивый тембр, ее классическое меццо-сопрано отличалось плотностью. Лейбл "Arista Records" позиционировал ее как уникальную исполнительницу, способную прошибать стадионы плотным звуком в 4-й и 5-й октавах.

В 90-е конкурент "Arista Records" – лейбл "Columbia Records" начал продвигать Мэрайю Кэри. Продюсеры заявили, что Кэри имеет свистковый регистр и обладает пятью октавами. Для обычного человека это значит, что "пять лучше, чем три", а значит, Мэрайя – лучше. Но не все так просто.

Во-первых, многие педагоги по вокалу справедливо считают свистковые ноты (диапазон с середины 6-й и 7-ю октавы в SPN или с середины 3-й и 4-ю октавы по российской системе) альтернативной техникой, не имеющей отношения к полноценному грудному пению. Петь фразы в этом регистре практически невозможно. Если ноты 6-й октавы еще можно использовать для музыкального украшения, то ноты 7-й часто выглядят искусственно. Именно поэтому "свисток" не использовался вокалистками прошлых лет.

Во-вторых, анонсировав пять октав Мэрайи Кэри в начале ее карьеры, ее лейбл приукрасил ситуацию: на тот момент ее диапазон составлял 4,7 октав. В начале 90-х певческий диапазон певицы, как у классического колоратурного сопрано, был смещен вверх – примерно от С3 ("до" малой октавы в песне "Vision of love") до G7 ("соль" 4-й октавы в песне "Emotions"). Сверхвысокие ноты возможно исполнять примерно лет до 30. Затем голос начинает садиться, и общий кумулятивный рабочий диапазон певицы расширяется. Так произошло и с Мэрайей Кэри. В начале 2000-х певица стала брать ноту G2 ("соль" большой октавы в песне "You and I"), а верхние ноты сузились до F#6 ("фа-диез" 3-й октавы). Так голосовой диапазон певицы и стал соответствовать заявленным пяти октавам. Теперь она считается "вокальным чемпионом" своего поколения. А ведь именно с подачи лейбла Мэрайи Кэри в поп-культуре закрепилась мода на "вокальную атлетику"!

Родные голоса

Если говорить о российских голосах с диапазоном более 3,5 октав, то речь пойдет, прежде всего, о звездах эстрады советского времени с профессиональной музыкальной подготовкой – Жанне Рождественской и Алле Пугачевой.

Жанна Рождественская записала песни для многих советских кинофильмов ("Позвони мне, позвони") и мультфильмов ("Пиф-паф, ой-ой-ой!"). Голос певицы – мощный меццо-сопрано – имеет диапазон четыре октавы, она могла петь в свистковом регистре. Когда в начале 80-х она пела в рок-операх, можно было услышать, как в "Юноне и Авось" Жанна достигает ноты E6 ("ми" 6-й октавы или 3-й согласно отечественной музыкальной традиции).

К началу 90-х голос певицы стал садиться, терять верхние ноты и продвинулся вниз до нот малой октавы. Из доступных источников удалось подтвердить в качестве нижней ноты "ре" малой октавы (D3) в песнях "Позвони мне, позвони: Исполнение под руководством легенды" (live 2025) и "Ни слова не скажу", что позволило вплотную подойти к 4-х-октавному диапазону. А вот доказательств того, что она брала ноту E2 ("ми" большой октавы) для полноценных 4 октав найти нам не удалось. Преподаватель Музыкального училища эстрадного и джазового искусства РАМ им.Гнесиных, опытный педагог Н. И. Киряхно подтвердила верхнюю (E6 – "ми" 3-й октавы) и нижнюю (D3 – "ре" малой октавы) ноты певицы.

Алла Пугачева обладает мощным меццо-сопрано с кумулятивным рабочим диапазоном пять октав – от "ля" контроктавы – до "си-бемоль" 3-й октавы (A1 – Bb6 по SPN). О самой высокой ноте в студийных записях певицы писал известный польский музыкальный критик Г. Пиотровский – это "ре" 6-й октавы или 3-й по российской традиции (D6). Критик также подчеркнул, что "манера артикуляции крайних звуков позволяет предположить, что вокальные возможности певицы на этой ноте не заканчиваются". Эту же ноту D6 ("ре" 3-й октавы) в песне "Дрозды" подтвердила Н. И. Киряхно, заметив также, что в другой песне, "Не забывай, Земля глядит на нас", певица достигает ноты "ре-бемоль" 3-й октавы (Db6).

По мнению большинства российских музыкальных экспертов, певица всегда более эмоционально и виртуозно пела на концертах, чем в студийных записях. Те, кто присутствовал на ее выступлениях в 70-е и 80-е, замечали, что Пугачева в своих вокализах часто доходила до самых высоких нот академической 3-й октавы (6-й в SPN) и имела возможность петь в свистковом регистре.

Так, музыкальный критик Артур Гаспарян отмечает, что на концерте "Монологи певицы" в 1981 году в Театре эстрады он слышал, как в оперном вокализе песни "Уходя, уходи" певица взяла ноту "ля" 3-й октавы (что аналогично A6), а в вокализе в середине песни "Вот так случилось, мама" – ноту "си-бемоль" 3-й октавы (что аналогично Bb6). Чтобы удостовериться в точности своих наблюдений, он задал вопрос другу семьи, знаменитому композитору Константину Орбеляну, в оркестре которого Алла Пугачева работала солисткой в середине 70-х гг. Константин Агапаронович подтвердил наблюдение тогда молодого и начинающего журналиста. Он отметил: "Алла – одна из самых сильных и вокально совершенных певиц, которых он знает, причем не только в СССР, а в мировом масштабе".

В конце 90-х голос певицы претерпел существенные изменения, теряя высокие ноты и расширяя нижние. Она стала заходить не только в баритональный диапазон, но даже и в бас-профундо. Так, в песне "Копеечка" голос певицы опускается до "ля" контроктавы (что аналогично A1). Н.И. Киряхно подтвердила эту ноту, заметив, что в первый раз в своей практике встречает такую низкую ноту у эстрадной певицы.