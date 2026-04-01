Культурные объекты Московской области готовят к включению в национальный туристический маршрут

Министерство культуры и туризма Московской области готовит заявку на включение туристического маршрута "Россия Льва Толстого" в реестр национальных туристических маршрутов (НТМ). Документы планируется подать в 2026 году.

Проект приурочен к 200-летнему юбилею писателя, который отмечается в 2028 году. Подмосковная часть маршрута получила название "Толстовское Подмосковье" и представляет собой кольцевой маршрут, связывающий московскую усадьбу "Хамовники" с рядом исторических объектов региона.

В программу включены усадьбы Шахматово и Боблово, музей-заповедник Чайковского в Клину, Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде, музей-заповедник Пушкина "Вяземы – Захарово" в Одинцовском округе, музей-заповедник Чехова в Мелихово, усадьба Достоевского Даровое в Зарайском округе, Абрамцево в Сергиево-Посадском округе и усадьба "Мураново" в Пушкинском округе. Помимо усадеб, маршрут охватывает экскурсионные программы в Коломне, Зарайске, Серпухове, Звенигороде и Сергиевом Посаде.

"Для Московской области этот проект – возможность показать неразрывную связь между великими именами русской литературы и нашими историческими ландшафтами, которые вдохновляли Толстого на создание мировых шедевров", – отмечают организаторы проекта.

Включение региональных музеев-заповедников в единую сеть национальных туристических объединит региональные музеи-заповедники в единую сеть и позволит сформировать цельный туристический продукт, отражающий культурный потенциал центральной России. Для подмосковных объектов это означает выход на новый уровень государственного продвижения и возможность привлечь значительный поток как внутренних, так и иностранных туристов в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство".