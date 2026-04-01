Культурные объекты Московской области готовят к включению в национальный туристический маршрут

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Министерство культуры и туризма Московской области готовит заявку на включение туристического маршрута "Россия Льва Толстого" в реестр национальных туристических маршрутов (НТМ). Документы планируется подать в 2026 году.

Проект приурочен к 200-летнему юбилею писателя, который отмечается в 2028 году. Подмосковная часть маршрута получила название "Толстовское Подмосковье" и представляет собой кольцевой маршрут, связывающий московскую усадьбу "Хамовники" с рядом исторических объектов региона.

В программу включены усадьбы Шахматово и Боблово, музей-заповедник Чайковского в Клину, Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде, музей-заповедник Пушкина "Вяземы – Захарово" в Одинцовском округе, музей-заповедник Чехова в Мелихово, усадьба Достоевского Даровое в Зарайском округе, Абрамцево в Сергиево-Посадском округе и усадьба "Мураново" в Пушкинском округе. Помимо усадеб, маршрут охватывает экскурсионные программы в Коломне, Зарайске, Серпухове, Звенигороде и Сергиевом Посаде.

"Для Московской области этот проект – возможность показать неразрывную связь между великими именами русской литературы и нашими историческими ландшафтами, которые вдохновляли Толстого на создание мировых шедевров", – отмечают организаторы проекта.

Включение региональных музеев-заповедников в единую сеть национальных туристических объединит региональные музеи-заповедники в единую сеть и позволит сформировать цельный туристический продукт, отражающий культурный потенциал центральной России. Для подмосковных объектов это означает выход на новый уровень государственного продвижения и возможность привлечь значительный поток как внутренних, так и иностранных туристов в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей