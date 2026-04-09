Пять новых котельных построят в Электростали в 2026 году

Фото: Екатерина Агеева

В Электростали завершается строительство пяти блочно-модульных котельных, которые обеспечат теплом жилые дома и социальные объекты округа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки.

"В Московской области должны переложить более 360 километров теплосетей и обновить 135 котельных – и больших, и маленьких. Эта новая БМК – одна из пяти, которые сдаются в этом году в Электростали", – сказал Воробьев.

По данным пресс-службы областного правительства, котельная на Восточном проезде мощностью 15 МВт уже проходит пуско-наладочные работы. Объект изготовлен в Нижнем Новгороде, полностью автоматизирован и обеспечит теплом 4,8 тыс. жителей, 11 многоквартирных домов и три социальных учреждения.

Также сообщается, что продолжается реконструкция котельной "Восточная" – в 2024 году объект передали в муниципальную собственность и отремонтировали. В этом году здесь обновят резервную топливную систему и переведут ее на дизельное топливо.

В округе заменят 12,5 км теплосетей. К сентябрю завершится капремонт сети на улице Спортивной, которая обеспечивает теплом 12 домов и два детсада. Новые трубы также появятся на участках между улицами Золотухи и Юбилейной, Карла Маркса и Октябрьской, Захарченко и Восточной.

На 13 котельных и 16 центральных тепловых пунктах установлены датчики и диспетчерский контроль. Среднее время устранения аварий сократилось с 5,7 до 3,7 часа. В 2026 году к системе подключат еще четыре котельные, в 2027-м – две.

Всего в 2026 году в Подмосковье модернизируют 135 котельных и 361 км теплосетей. Это соответствует задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Госпрограмма на 2023-2031 годы в Электростали охватит более 40 тыс. жителей, 289 многоквартирных домов и 37 социальных объектов.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

В Киеве закатили истерику после предложения Зеленского о перемирии с Москвой

Инициатива бывшего комика не всем пришлась по душе

Сырский выступил с громким заявлением о России

Военный уверен, что ситуация подошла к ключевому моменту

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей