Пять новых котельных построят в Электростали в 2026 году

В Электростали завершается строительство пяти блочно-модульных котельных, которые обеспечат теплом жилые дома и социальные объекты округа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки.

"В Московской области должны переложить более 360 километров теплосетей и обновить 135 котельных – и больших, и маленьких. Эта новая БМК – одна из пяти, которые сдаются в этом году в Электростали", – сказал Воробьев.

По данным пресс-службы областного правительства, котельная на Восточном проезде мощностью 15 МВт уже проходит пуско-наладочные работы. Объект изготовлен в Нижнем Новгороде, полностью автоматизирован и обеспечит теплом 4,8 тыс. жителей, 11 многоквартирных домов и три социальных учреждения.



Также сообщается, что продолжается реконструкция котельной "Восточная" – в 2024 году объект передали в муниципальную собственность и отремонтировали. В этом году здесь обновят резервную топливную систему и переведут ее на дизельное топливо.

В округе заменят 12,5 км теплосетей. К сентябрю завершится капремонт сети на улице Спортивной, которая обеспечивает теплом 12 домов и два детсада. Новые трубы также появятся на участках между улицами Золотухи и Юбилейной, Карла Маркса и Октябрьской, Захарченко и Восточной.

На 13 котельных и 16 центральных тепловых пунктах установлены датчики и диспетчерский контроль. Среднее время устранения аварий сократилось с 5,7 до 3,7 часа. В 2026 году к системе подключат еще четыре котельные, в 2027-м – две.

Всего в 2026 году в Подмосковье модернизируют 135 котельных и 361 км теплосетей. Это соответствует задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Госпрограмма на 2023-2031 годы в Электростали охватит более 40 тыс. жителей, 289 многоквартирных домов и 37 социальных объектов.

