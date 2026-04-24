Подмосковье стало лидером в РФ по переселению из аварийного жилья

Московская область заняла первое место в России по количеству граждан, расселенных из аварийных домов в первом квартале 2026 года, сообщили в Минстройкомплексе региона.

"По данным Фонда развития территорий, с января по март из аварийного жилья переехали 4 128 человек. Расселено 1 779 помещений общей площадью 71,1 тыс. кв. метров", – говорится в сообщении подмосковного ведомства.

В пресс-службе Минстройкомплекса Московской области также отметили, что эта работа ведется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

Одним из ключевых инструментов программы являются жилищные сертификаты, которые действуют в Московской области с 2022 года. Они позволяют приобрести новое жилье за счет государства.

В 2026 году условия программы расширены. Сертификаты теперь доступны жителям домов, признанных аварийными до 1 января 2026 года. В эту категорию входит около 42 тыс. человек. За первый месяц действия обновленной программы подано более 300 заявок.

Параллельно в регионе строятся новые дома для переселенцев. Возведение жилья ведется в Талдомском округе, Шатуре, Зарайске. В Ступине получено разрешение на ввод в эксплуатацию 17-этажного дома.