Подмосковье стало лидером в РФ по переселению из аварийного жилья

Подмосковье стало лидером в РФ по переселению из аварийного жилья
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья

Московская область заняла первое место в России по количеству граждан, расселенных из аварийных домов в первом квартале 2026 года, сообщили в Минстройкомплексе региона.

"По данным Фонда развития территорий, с января по март из аварийного жилья переехали 4 128 человек. Расселено 1 779 помещений общей площадью 71,1 тыс. кв. метров", – говорится в сообщении подмосковного ведомства.

В пресс-службе Минстройкомплекса Московской области также отметили, что эта работа ведется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"
Одним из ключевых инструментов программы являются жилищные сертификаты, которые действуют в Московской области с 2022 года. Они позволяют приобрести новое жилье за счет государства.

В 2026 году условия программы расширены. Сертификаты теперь доступны жителям домов, признанных аварийными до 1 января 2026 года. В эту категорию входит около 42 тыс. человек. За первый месяц действия обновленной программы подано более 300 заявок.

Параллельно в регионе строятся новые дома для переселенцев. Возведение жилья ведется в Талдомском округе, Шатуре, Зарайске. В Ступине получено разрешение на ввод в эксплуатацию 17-этажного дома.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей