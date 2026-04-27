В Подмосковье прошел «Субботник в лесу» во всех 19 лесничествах

Экологическая акция "Субботник в лесу" прошла 25 апреля на территории всех 19 лесничеств Московской области, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Сообщается, что мероприятие дало старт сезону весенних субботников, объединив жителей, волонтеров, представителей муниципалитетов и коммунальных служб.
"К участникам присоединился председатель комитета Алексей Ларькин", – говорится в сообщении областного комитета.
По данным пресс-службы подмосковного Комитета лесного хозяйства, в ходе субботника очищали леса от бытового мусора и валежника, благоустраивали рекреационные зоны и готовили территории к пожароопасному сезону.
Особое внимание уделили наиболее посещаемым лесным участкам, добавили в пресс-службе комитета.
Акция проводилась в соответствии с задачами нацпроекта "Экологическое благополучие".
Ранее власти Московской области сообщили о том, что в регионе удалось обезвредить порядка шести тысяч единиц опасных отходов. Это стало возможно благодаря участию жителей Подмосковья и работе экологического центра "Вторая жизнь".
