Народные приметы на 28 апреля 2026 года: что нельзя делать в Пудов день

Картинка: сгенерировано ИИ
На Руси действовали строгие запреты

Пудов день на Руси считался непростым – люди верили, что малейшее нарушение запретов может обернуться неприятностями. Поэтому в этот день старались не рисковать.

Главное табу связано с пчелами. Их нельзя было убивать ни при каких обстоятельствах – даже если насекомое залетело в дом, его следовало аккуратно выпустить. Считалось, что иначе можно навлечь на себя бедность и разорение.

Под запретом была и работа после заката. Люди верили, что труд в темное время может плохо отразиться на здоровье детей и принести беду в семью.

В быту тоже действовали строгие ограничения. Нельзя было долго смотреться в зеркало, особенно вечером – это связывали с потерей сил и болезнями.

Запрещалось носить рваную одежду, чтобы не притянуть финансовые проблемы, а также измерять вес или рост – это считалось плохой приметой.

Отдельно предостерегали от лишних разговоров. В этот день не советовали делиться сокровенным и строить планы – считалось, что все может пойти наоборот. Под запретом были ссоры, грубость и отказ в помощи.

С деньгами тоже нужно было быть осторожнее – давать в долг считалось плохим знаком, который мог привести к потерям.

Люди верили: чем внимательнее соблюдаешь запреты в этот день, тем спокойнее пройдет весь год. Многие продолжают придерживаться этих правил и сегодня.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

