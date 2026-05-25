Собянин: Число высокотехнологичных операций в Москве выросло почти на 40%
В Москве количество высокотехнологичных операций, включая робот-ассистированные вмешательства в сфере хирургии, увеличилось почти на 40%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

"Роботизированные операции уже не редкость, а ежедневная практика городских больниц. Робот-ассистированные системы помогают хирургу работать с высокой точностью в сложных труднодоступных зонах", – написал глава столицы.

Сейчас в столичных клиниках активно применяют эндоскопические и лапароскопические методы, которые позволяют проводить операции через небольшие проколы. Такие технологии уменьшают травматичность вмешательств, снижают риск осложнений и помогают пациентам быстрее восстанавливаться.

Например, врачи успешно проводят сложную операцию при тяжелом хроническом панкреатите – панкреатодуоденальную резекцию. Во время такого вмешательства медики удаляют часть поджелудочной железы, после чего восстанавливают работу пищеварительной системы. Подобные операции требуют высокой точности и серьезной подготовки медицинской команды.

В Москве продолжают активно развивать высокотехнологичную медицину, делая современные методы лечения более доступными для жителей города, что соответствует целям нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Источник: Канал Мэра Москвы в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

