Буланова заявила, что ностальгирует по нулевым

Татьяна Буланова рассказала, что часто с теплом вспоминает нулевые. Знаменитость убеждена, что именно в тот период российский шоу-бизнес начал уверенно идти своим путем и заметно меняться.

Звезда считает, что начало 2000-х стало временем, когда отечественная музыкальная индустрия переживала особенно яркий подъем. Она уверена, что именно тогда стали появляться по-настоящему сильные песни, а клипы начали снимать на очень высоком уровне.

Любимица публики отметила, что хиты того времени до сих пор звучат по-особенному. Она призналась, что, переслушивая музыку тех лет, невольно задается вопросом, почему сегодня появляется не так много композиций с такой же силой и волшебной атмосферой. Звезда считает, что нулевые можно назвать золотым временем российской музыкальной сферы.

Кроме того, артистка вспомнила, что тогда в магазинах стало появляться много новых товаров и продуктов, которых раньше не было. Звезде нулевые запомнились, как один из лучших периодов жизни.