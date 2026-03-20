Деми Мур показала фото с тяжелобольным Брюсом Уиллисом в его день рождения

Деми Мур показала тяжелобольного Уиллиса в его день рождения: фото
Брюс Уиллис. Фото: kino-teatr.ru
Актриса поддерживает отношения с бывшим супругом спустя десятилетия

Сегодня Брюсу Уиллису исполнился 71 год. К сожалению, "крепкий орешек" уже несколько лет тяжело болен – у актера диагностирована неизлечимая лобно-височная деменция. Но близкие не оставляют его, и бывшая жена Деми Мур в очередной раз доказала, что семья для нее не пустой звук.

В день рождения актера она опубликовала в соцсетях трогательный кадр: Уиллис с внучкой. И подписала его строчкой из песни The Beatles: "Все, что нужно – это любовь! С днем рождения!".

Брюс Уиллис. Фото: соцсети

Поклонники не скрывают эмоций. Под постом – море поддержки и слез.

"Как же восхитительны ваши отношения, которые вы поддерживаете уже столько лет, несмотря на развод", "Снимаю шляпу перед Деми, она ни разу его не подводила", "Посылаем вам лучи поддержки", – в комментариях.

Деми и Брюс развелись ещё в 2000 году, но расставались без скандалов. Сейчас Уиллис женат на Эмме Хемминг, у них двое дочерей. Но с бывшей супругой он до сих пор поддерживает теплые отношения.

Как пишет женский журнал "Клео.ру", о диагнозе Брюса стало известно несколько лет назад. Изначально предполагалось, что это афазия (частичная или полная утрата уже сформированной речи, вызванная органическим поражением речевых центров мозга – прим. ред.), однако затем уточнили, что у лобно-височная деменция.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

