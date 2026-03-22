Сестра Михаила Ефремова рассказала, как пережила потерю сына

Смерть наследника стала сокрушительным ударом

Анастасия, сестра Михаила Ефремова, откровенно рассказала о страшном периоде в своей жизни, который начался после гибели сына. Она призналась, что пережить эту трагедию было почти невозможно, а единственным способом хоть ненадолго заглушить боль тогда стали горячительные напитки.

Ее 21-летний сын Олег погиб в 2003 году, попав под поезд. До сих пор убитая горем женщина рассказала, что до этого могла иногда выпить вина, но после случившегося все резко изменилось. Она чувствовала полное одиночество и внутреннюю пустоту, и не знала, как с этим справиться.

В момент душевных терзаний она вспомнила о двух ящиках водки, которые хранились в гараже. Крепкий алкоголь на долгое время стал для нее своеобразной анестезией: так продолжалось около двух лет, пока боль не начала понемногу отпускать.

Женщина также вспомнила, что незадолго до смерти наследника ей приснился отец, которого она потеряла за несколько лет до этого. Этот сон особенно врезался ей в память, и она до сих пор связывает его с последующей трагедией.