Буланова оказалась под капельницей во время гастролей

Знаменитость сильно перепугала публику

Во время гастрольного тура любимице россиян Татьяне Булановой потребовалась срочная медицинская помощь. Сразу после концерта в Димитровграде знаменитости стало плохо, и ей пришлось экстренно обратиться к медикам.

Популярная исполнительница не стала скрывать, что ситуация была серьезной – она разместила на просторах интернет-пространства кадр, который вызвал тревогу у поклонников. На снимке было видно, что лечение проходит с использованием капельниц.

Как стало известно, медики приняли решение поддерживать состояние артистки именно таким способом. Надо полагать, сильные нагрузки подорвали состояние знаменитости.

Под публикацией развернулись бурные обсуждения тревожной ситуации. К словам поддержки от преданных фанатов присоединились известные артисты. Эвелина Бледанс и Анна Семенович пожелали коллеге скорейшего восстановления и крепкого здоровья.