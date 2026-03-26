Наследник Золотовицкого рассказал о жизни после смерти отца

Уход знаменитого артиста стал большой потерей для культурной сферы

Ухода артиста и театрального педагога Игоря Золотовицкого стал очень болезненным ударом для его родных и близких. Старший наследник звезды Алексей впервые откровенно рассказал, как изменилась жизнь звездного семейства после трагедии.

Он признался, что говорить о покойном родителе по-прежнему тяжело – воспоминания вызывают болезненные эмоции. Мужчинам рассказал, что семья до сих пор ощущает пустоту, но вместе с этим приходит и особое чувство – тихая, светлая грусть.

Звездный наследник отметил, что для него очень важно, что коллеги и друзья продолжают помнить именитого родителя. Это помогает справляться с утратой и дает ощущение, что жизнь и творчество звезды не будут забыты.

Говоря о характере отца, Алексей подчеркнул, что тот был простым и искренним человеком, не любил показной важности и всегда умел пошутить. Он легко относился к жизни и был душой компании.

Знаменитый артист завершил свое земное пребывание в начале года после тяжелой болезни. Его смерть стала ударом для близких, и время пока не смогло залечить эту рану.