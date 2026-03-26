Сарик Андреасян сообщил о предстоящей операции: "Грыжа сдавила нерв"

"Разрежут и уберут": Сарику Андреасяну предстоит серьезная операция на позвоночнике
Сарик Андреасян и Лиза Моряк. Фото: АГН Москва
В больнице режиссер пробудет несколько дней

Режиссер Сарик Андреасян оказался на пороге непростого испытания. 26 марта он ложится в больницу на операцию. Причина – проблемы с шейным отделом позвоночника. Сарик говорит, что у него семь грыж, одна из которых сдавила нерв.

"Любовь моя, у меня завтра в 12-00 операция. У меня семь грыж в шее. Одна грыжа сдавила нерв так, что мне ничего не поможет. Завтра разрежут и грыжу уберут", – сообщил режиссер жене Лизе Моряк.

В больнице он пробудет минимум четыре дня, а в случае осложнений – еще день в реанимации. Супруга режиссера не скрывает тревоги. Она поделилась перепиской в соцсетях, показывая, что внимательно следит за состоянием мужа.

Напомним, в семье Андреасяна радостное ожидание – Лиза беременна третьим ребенком. Недавно она опубликовала нежные фото с округлившимся животом, назвав беременность символом силы и единства. Поклонники надеются, что операция пройдет успешно и уже скоро режиссер вернется к семье.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник

