Погребняк забрали в полицию после инцидента на дороге

Погребняк забрали в полицию после инцидента на дороге
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Звезда в шоке от случившегося

Звезда социальных сетей Мария Погребняк неожиданно оказалась в центре неприятной истории, которая закончилась визитом к стражам порядка. Все произошло в момент, когда она везла свою родительницу к медикам и даже не подозревала, что обычная поездка обернется серьезным стрессом.

Сотрудники ДПС остановили ее авто прямо в пробке. Она была уверена, что ничего не нарушала, поэтому искренне не понимала, что происходит. Проверив документы, полицейские сообщили, что автомобиль находится на особом контроле, после чего ее сопроводили в отделение полиции.

Как выяснилось позже, причиной стал инцидент, произошедший еще в начале марта. Тогда на дороге произошел конфликт с мужчиной, который сначала пытался представить ситуацию так, будто звезда его сбила. Однако медики не обнаружили у него никаких травм, и он сам признал, что почувствовал себя плохо из-за давления.

Позже, уже при разбирательстве, мужчина снова изменил свои показания и неожиданно признался, что сам ударил по звездному авто. В итоге стороны подтвердили отсутствие взаимных претензий, и ситуация была закрыта.

Источник: Соцсети

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей