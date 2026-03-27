Погребняк забрали в полицию после инцидента на дороге

Звезда в шоке от случившегося

Звезда социальных сетей Мария Погребняк неожиданно оказалась в центре неприятной истории, которая закончилась визитом к стражам порядка. Все произошло в момент, когда она везла свою родительницу к медикам и даже не подозревала, что обычная поездка обернется серьезным стрессом.

Сотрудники ДПС остановили ее авто прямо в пробке. Она была уверена, что ничего не нарушала, поэтому искренне не понимала, что происходит. Проверив документы, полицейские сообщили, что автомобиль находится на особом контроле, после чего ее сопроводили в отделение полиции.

Как выяснилось позже, причиной стал инцидент, произошедший еще в начале марта. Тогда на дороге произошел конфликт с мужчиной, который сначала пытался представить ситуацию так, будто звезда его сбила. Однако медики не обнаружили у него никаких травм, и он сам признал, что почувствовал себя плохо из-за давления.

Позже, уже при разбирательстве, мужчина снова изменил свои показания и неожиданно признался, что сам ударил по звездному авто. В итоге стороны подтвердили отсутствие взаимных претензий, и ситуация была закрыта.