Соседов объяснил, почему в России упал спрос на женские группы

Сергей Соседов. Кадр: соцсети
Критик не стал сдерживать эмоции

Эксперт по звездной тусовке Сергей Соседов высказался о положении женских групп в российском шоу-бизнесе. По его мнению, интерес к таким коллективам практически исчез, потому что создающиеся сейчас музыкальные продукты перестали цеплять слушателя и стали слишком примитивными и однообразными.

Он отметил, что удачных примеров было немного даже раньше. Среди немногих он выделил "Фабрику", где чувствовалась идея и стиль, а также "ВИА Гру", которая на старте привлекала публику, но со временем утратила актуальность и быстро наскучила зрителю.

Говоря о нынешней сцене, критик заявил, что уровень женских коллективов заметно просел. По его мнению, зрителю сегодня интереснее яркие сольные исполнители, поскольку они демонстрируют больше индивидуальности и глубины.

Эксперт добавил, что спад коснулся не только женских, но и мужских групп – формат коллективов в целом теряет популярность и уступает место сольным артистам.

Источник: Общественная служба новостей ✓ Надежный источник

