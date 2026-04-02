Джеймс Макэвой впервые рассказал о рождении второго сына

Актер во второй раз стал папой, как оказалось, уже четыре года

46-летний британский актер Джеймс Макэвой, известный по ролям в "X-Men" и "Разделении", в интервью The Guardian откровенно рассказал о своем опыте отцовства. У него двое сыновей: старший от брака с Энн-Мари Дафф, которому уже 16 лет, и младший от нынешней супруги Лизы Либерати.

О наличии младшего сына актер до этого времени ничего не говорил – информация стала известна лишь после интервью.

Ребенок родился примерно четыре года назад в браке Макэвоя с Лизой. Пара долго не афишировала личную жизнь: даже о свадьбе публика узнала постфактум. Сейчас супруги делят время между Лондоном и Филадельфией, где живут родные Либерати, отмечает женский журнал "Клео.ру".

"Завести ребенка в 42 года, безусловно, в чем-то проще. Я меньше переживаю, стал более философским. Но одновременно и тяжелее, потому что ты просто старше и быстрее устаешь", – признался актер.

Возраст, по его словам, сказывается и на работе. Дебют в режиссуре фильма California Schemin, основанного на реальной истории двух музыкантов из Данди, которые выдали себя за американских рэперов, дался ему непросто.

"Все это стартовое напряжение я испытываю в свои 40 с лишним. Во время съемок я просыпался в половине третьего ночи с мыслями о фильме в голове", – поделился Макэвой.

Он отметил, что начинать карьеру – удел молодых: именно в 20 лет можно работать на износ, не спать ночами и бежать лишний километр.

Кстати, актер не забывает о своих корнях. Он финансирует стипендию в Королевской консерватории Шотландии, где сам когда-то учился, работая по утрам кондитером в пекарне Sainsbury's.