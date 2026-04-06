Саша Петров признался в зависти к Юре Борисову

Артист не стал скрывать свои истинные чувства

Популярный российский артист Александр Петров откровенно высказался о стремительном успехе своих коллег Юры Борисова и Марка Эйдельштейна, которые активно строят карьеру за рубежом. Молодой человек не стал скрывать, что такие выдающиеся достижения не остаются незамеченными в профессиональной среде.

Любимец публики признался, что успех коллег вызвал у него и у других артистов ощущение здоровой конкуренции и белой зависти. Он отметил, что искренне рад за прославившихся россиян.

При этом он подчеркнул, что давно дружит с Борисовым и не чувствует негатив к более успешному коллеге. Напротив, он считает, что подобное соперничество может стать сильным стимулом для роста и развития.

Напомним, двое россиян получили широкое признание за пределами родной страны благодаря работе в киноленте "Анора". За роль в этом проекте Борисов был номинирован на престижные международные награды, включая "Оскар".