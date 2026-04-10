Пригожин рассказал, как будет отмечать Пасху

Это важный семейный праздник для звезды

Звездный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как в его семействе проходит празднование Пасхи. Он отметил, что этот день для них – важная семейная традиция, и к торжеству все стараются подготовиться заранее.

В звездном доме, как и во многих российских семьях, обязательно красят яйца и пекут куличи. Пригожин подчеркнул, что на праздник собираются все близкие, родные откладывают свои дела, чтобы провести время вместе и поучаствовать в общей подготовке к торжеству.

Он также отметил, что особенно ценит блюда, которые готовит его любимая супруга Валерия. Пасха в звездном семействе проходит в особой атмосфере, которую он сравнил с новогодней, только в весеннем формате.