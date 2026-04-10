Алена Водонаева раскритиковала пользователей электросамокатов: "Ненавижу"

Алена Водонаева. Фото: АГН Москва
Ведущая призвала тех ходить пешком

Телеведущая Алена Водонаева неожиданно сорвалась в беседе с журналистами. Поводом стал вопрос об отношении к электросамокатам. Звезда не стала смягчать выражения.

"Я ненавижу самокатчиков. Я хочу, чтобы они все были прокляты и горели в аду. Все, кто ездит на самокатах", – заявила Водонаева.

Но и этого ей показалось мало. Спустя пару секунд она добавила:

"Самокатчики, будьте прокляты! Горите в аду! Ходите пешком, вам надо разгонять лимфу, чтобы быть здоровыми, красивыми, активными. Прекратите ездить на этом транспорте, целлюлитные хряки!"

Забавно, что рядом с Водонаевой на мероприятии находился шоумен Прохор Шаляпин – который говорил, что любит покататься на электросамокате, передает "КП". Но, судя по всему, конфликта не случилось.

Источник: "КП" ✓ Надежный источник

