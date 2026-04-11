Самойлова рассказала, за что ее называли "терпилой"

Жизнь девушки круто изменилась

Звезда социальных сетей Оксана Самойлова рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться из-за проблем в браке с рэпером Джиганом.

Девушка пожаловалась, что шесть лет назад, когда она решила сохранить семью после неверности супруга и попыталась восстановить отношения, ей пришлось столкнуться с жесткой реакцией общества. Многие тогда осуждали ее и называли унизительными словами, в частности "терпилой".

Спустя несколько лет ситуация изменилась, но критика не исчезла. Уже в 2025 году, когда она сосредоточилась на себе и своей жизни, в ее адрес снова посыпались упреки, только уже по другому поводу: мол, она стала эгоисткой.

В итоге блогер устала от бесконечного потока критики и пришла к выводу, что ориентироваться нужно только на собственные чувства и жить так, как подсказывает сердце.

1 апреля стало известно, что после 14 лет отношений Самойлова и Джиган официально оформили развод. Процесс длился с осени прошлого года, инициатором расставания стала девушка.