Лебедев назвал конфликт с Иванченко большой удачей

Артемий Лебедев. Кадр: YouTube
Шоумен ни о чем не жалеет

Скандал вокруг шоу "Натальная карта" продолжают активно обсуждать. Главный виновник – Артемий Лебедев открыто высказался о ситуации с ведущей Олесей Иванченко, которая не смогла сдержать эмоции во время записи и расплакалась из-за грубых и односложных ответов гостя.

Звезда социальных сетей объявил, что не считает произошедшее чем-то негативным. Он напомнил, что его резкие реплики в эфире были реакцией на пикантные вопросы о личной жизни и сексуальной теме. Его грубость объясняется тем, что обсуждать подобные темы с чужими людьми он не намерен.

Шоумен также считает, что слезы ведущей, как ни странно, сыграли на руку проекту. Именно такие моменты делают шоу живым и поднимают рейтинги, а значит, работают на благо программе.

Он также отметил, что в медийной сфере главное – внимание аудитории, и не столь важно, в позитивном или негативном ключе обсуждают происходящее. Подобные ситуации в итоге оказываются выгодны всем участникам, поскольку усиливают интерес к проекту и привлекают зрителей.

Источник: Соцсети

