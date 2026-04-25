Актер Макаров рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью

Знаменитости нелегко пришлось в жизни

За именем Алексея Макарова долгие годы тянулся шлейф скандалов – постоянное пристрастие к алкоголю приводило к неприятным ситуациям: бытовому насилию, беспорядочным связям с женщинами.

Артист не скрывает, что большую часть жизни провел в состоянии опьянения. В какой-то момент это стало нормой, которая постепенно разрушала все вокруг – и карьеру, и личную жизнь.

К моменту встречи с четвертой женой Полиной Макаров уже был далек от образа харизматичного актера. Он сильно набрал вес, злоупотреблял алкоголем и заедал стресс, доведя себя до 127 килограммов. Полина, которая младше звезды на 23 года, сначала даже не узнала в нем известного человека.

Но именно с появлением стюардессы в жизни знаменитости начался резкий перелом. Макаров бросил пить, сбросил лишний вес и практически пересобрал себя заново. Все ошибки и тяжелые этапы жизни звезда считает частью пути, который привел его к счастью.