Любовь Успенская впала в депрессию из-за московских холодов

Погода в столице резко испортилась

Неожиданное возвращение зимней погоды в российскую столицу выбило Любовь Успенскую из хорошего расположения духа. Знаменитость призналась, что совсем не была готова к такому повороту и уже мысленно жила в тепле и грезила о весеннем солнце.

А из-за холодов артистке пришлось снова доставать из шкафа шапки, шубы и теплые вещи, и это усилило раздражение от затянувшейся непогоды. В итоге ее эмоциональное состояние дало трещину – из-за похолодания звезда столкнулась с депрессией.

При этом знаменитость не может сказать, что не любит зиму – но только, если она не затягивается дольше положенного срока, иначе происходящее за окном начинает давить и вызывать усталость.