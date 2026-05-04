Собянин: Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

На подлете к Москве сбит третий беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня, 4 мая, силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, направлявшийся в сторону столицы. Он отметил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

"Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал глава Москвы в мессенджере "Макс".

Украинские дроны регулярно пытаются наносить удары по различным регионам России, при этом одна из главных целей – столичный регион.

Ранним утром, как уточнял Собянин, была отражена атака еще двух БПЛА, которые также летели в сторону Москвы. Их удалось своевременно перехватить средствами ПВО Минобороны.

Источник: Канал Мэра Москвы в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

