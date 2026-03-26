"Русская филармония" представит два трибьют-проекта

28 марта в Доме Музыки оркестр "Русская Филармония" представит сразу два своих трибьют-проекта – "Созвездие Черных Легенд" и "Стинг. Золотые хиты".

Концерт "Созвездие Черных Легенд" – это хиты Michael Jackson, Boney M, Whitney Houston, Eruption, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Gloria Gaynor, Tina Turner. Песни из репертуара этих легендарных певцов прозвучат в исполнении участников шоу "Голос" Мари Карне и Арсена Мукенди.

Концерт "Стинг. Золотые хиты" – это романтичная, глубокая и завораживающая музыка, которая уже более сорока лет трогает сердца миллионов слушателей по всему миру. Любимые песни – Shape of my heart, Every Breath You Take, Desert rose, Englishman in New York, Fragile – зазвучат новыми красками в исполнении победителя 8 сезона шоу "Голос" Аскера Бербекова и оркестра "Русская Филармония".

Специальный гость концерта – финалист шоу "Голос" Арсен Мукенди.

Когда: 28 марта в 15:00 и в 19:00
Где: Московский международный дом музыки

Категория 6+

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей