"Русская филармония" представит два трибьют-проекта

28 марта в Доме Музыки оркестр "Русская Филармония" представит сразу два своих трибьют-проекта – "Созвездие Черных Легенд" и "Стинг. Золотые хиты".

Концерт "Созвездие Черных Легенд" – это хиты Michael Jackson, Boney M, Whitney Houston, Eruption, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Gloria Gaynor, Tina Turner. Песни из репертуара этих легендарных певцов прозвучат в исполнении участников шоу "Голос" Мари Карне и Арсена Мукенди.

Концерт "Стинг. Золотые хиты" – это романтичная, глубокая и завораживающая музыка, которая уже более сорока лет трогает сердца миллионов слушателей по всему миру. Любимые песни – Shape of my heart, Every Breath You Take, Desert rose, Englishman in New York, Fragile – зазвучат новыми красками в исполнении победителя 8 сезона шоу "Голос" Аскера Бербекова и оркестра "Русская Филармония".

Специальный гость концерта – финалист шоу "Голос" Арсен Мукенди.

Когда: 28 марта в 15:00 и в 19:00

Где: Московский международный дом музыки

Категория 6+