Финал корпоративного чемпионата AtomSkills, который, по словам главы "Росатома" Алексея Лихачева, остается крупнейшим на планете, сопровождался обсуждением будущего атомной энергетики, технологического суверенитета и кадрового потенциала России.

Масштабный форум профессионального мастерства AtomSkills, объединивший на своих площадках более 1,5 тысячи участников, а в общей сложности – свыше 8 тысяч человек, завершился важным программным заявлением руководства отрасли. Глава "Росатома" Алексей Лихачев, подводя итоги соревнований, акцентировал внимание на том, что современный атомщик – это не только носитель уникальных технических знаний, но и драйвер экономической эффективности всей страны. Последние новости "Росатома" подтверждают: ставка на молодежь и высокие технологии становится фундаментом глобального лидерства России.

Три лиги и 44 компетенции: масштаб AtomSkills

В этом году чемпионат перешагнул десятилетний рубеж своего существования, подтвердив статус самого массового корпоративного турнира на планете. Соревнования объединили три ключевых направления: профессиональную лигу (действующие сотрудники), студенческую и международную. Участники соревновались в десятках компетенций – от строительных работ (укладка бетона, монтаж арматуры) до программирования и работы на станках с ЧПУ.

Лихачев отметил, что состав участников значительно помолодел. Средний возраст специалистов на площадке составил 29 лет, а доля молодежи среди участников и экспертов превысила 45%. География турнира также впечатляет: за звание лучших боролись представители России, Турции, Китая, Узбекистана и Киргизии.

"Триада победы" Алексея Лихачева

Выступая перед участниками, генеральный директор "Росатома" выделил три ключевых столпа, на которых строится успех современной корпорации. По его словам, AtomSkills давно перерос рамки простого конкурса профмастерства.

"Традиционно мы всегда решали две задачи на AtomSkills. Это задача профессионального мастерства – мы оттачивали компетенции, мы создавали целые школы. Вторая задача – именно здесь ковался дух, ковалась корпоративная культура. Но я хотел бы, чтобы вы еще одну мысль донесли до наших коллективов. Это общекорпоративная задача повышения эффективности. Повышение производительности труда, снижение затрат, повышение доходности. Компетенции, сила духа, производительность труда – наша с вами триада победы", – подчеркнул глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Лихачев также отметил, что в индустриальных специальностях становится все больше девушек. Благодаря цифровизации и высоким стандартам безопасности, в традиционно "мужских" промышленных компетенциях появляется все больше девушек-профессионалов.

Технологический суверенитет и международные проекты

Отдельно, отвечая на вопросы журналистов, Алексей Лихачев затронул темы, выходящие за рамки чемпионата. Сегодня "Росатом" выступает не просто как строитель АЭС, а как глобальный экспортер сложнейших технологических решений.

По словам Лихачева, "Росатом" развивает широкий спектр направлений – от строительства реакторов и ядерной медицины до цифровых решений и систем накопления энергии. Международные проекты "Росатома" сегодня включают в себя:

Строительство реакторных островов и систем управления ядерными установками. Ядерную медицину: производство радиофармпрепаратов и оборудования для здравоохранения. Цифровой суверенитет: создание собственных программных платформ и систем искусственного интеллекта. Новую энергетику: системы накопления энергии и исследовательские реакторы.

Отвечая на вопросы о международной обстановке, в частности о ситуации вокруг АЭС "Бушер" и Запорожской АЭС, Лихачев подтвердил, что госкорпорация всегда выполняет свои обязательства, но безусловным приоритетом остаются жизнь и здоровье сотрудников. Опыт, полученный специалистами в Запорожье, где станция работала в условиях отсутствия внешнего энергоснабжения, является уникальным для мировой практики и позволяет обеспечивать безопасность объектов даже в самых сложных условиях.

Напутствие будущим лидерам

В преддверии 20-летнего юбилея госкорпорации, который отрасль отметит в следующем году, Лихачев дал главный совет тем, кто только начинает свой путь в науке и производстве.

"Время летит очень быстро. И следующие 20 лет пролетят как один день. Через 20 лет те, кому сегодня 20, будут брать в руки штурвал отрасли. Это значит, что наши места должны прийти более профессиональные, более готовые, более убежденные люди. Поэтому берегите время. Не откладывайте всё на завтра и готовьтесь уже сегодня взять в руки штурвал управления атомной промышленностью", – резюмировал руководитель.

Почему это важно?

Успех таких площадок, как AtomSkills, напрямую влияет на портфель заказов "Росатома". Иностранные партнеры выбирают российские технологии не только из-за надежности реакторов, но и благодаря высочайшему уровню подготовки кадров, способных эксплуатировать сложные объекты десятилетиями. Формирование новой элиты инженеров – это залог того, что российская атомная энергетика сохранит свои позиции лидера на десятилетия вперед.