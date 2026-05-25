Воробьёв и Чемезов открыли в Подмосковье терминал хранения контейнеров с рентген-досмотром

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов открыли в Чехове терминал временного хранения порожних контейнеров площадью 30 гектаров вместимостью более 60 тысяч единиц.

По данным пресс-службы правительства Подмосковья, ключевым элементом здесь стал инспекционно-досмотровый комплекс "Портал" разработки компаний Ростеха, позволяющий сканировать контейнеры без их вскрытия.

"Несколько сотен тысяч контейнеров в самых разных локациях были размещены абсолютно бесконтрольно. Поэтому приняли решение ввести стандарты безопасности. Очень важно, чтобы всё, что происходит на территории наших регионов, было безопасным для людей, особенно сейчас", – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Досмотровый комплекс работает как промышленный рентген. Автомобиль с контейнером проезжает через портал, оператор видит содержимое на экране и может выявить скрытые и потенциально опасные предметы. Пропускная способность составляет до 120 машин в час в круглосуточном режиме.

"Ростех готов произвести и поставить необходимое количество комплексов для оснащения логистических центров Московской области и других регионов", – отметил глава Госкорпорации Ростех.

По словам Сергея Чемезова, в скором времени ИИ будет автоматически распознавать угрозы, которые грозят таким терминалам, включая беспилотники, стрелковое оружие.

В штате терминала сейчас работают 25 человек, шестеро из которых – ветераны СВО, привлеченные в приоритетном порядке через совет ветеранов Чехова. В планах увеличить коллектив до 40 человек и оснастить аналогичными комплексами ещё три объекта в регионе.

Через Подмосковье ежегодно проходит около трех миллионов контейнеров. Это четверть всего контейнерного оборота России.